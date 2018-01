Australian Open: Il sogno continua di Elise Mertens (Video)

Una grande sorpresa è arrivata questa notte all’Australian Open.

Elise Mertens, classificata al 37 ° posto nella classifica WTA, si è assicurato un posto nelle semifinali dell‘Australian Open raggiungendo il più importante risultato in carriera in una prova slam.

Con una partita perfetta, controllando l’incontro dal primo all’ultimo punto, Mertens, recentemente campionessa di Hobart, ha eliminato la numero tre del mondo Elina Svitolina in poco più di un’ora (che aveva ancora la possibilità di diventare numero uno al mondo se avesse vinto il torneo), per 6-4, 6-0 in un incontro che avrebbe potuto essere risolto con un punteggio ancora più eloquente, solo se la Mertens avesse approfittato di due break di vantaggio nel primo set.

Nelle semifinali, in programma per giovedì, Elise avrà un appuntamento con la storia con vincitrice del duello della sessione notturna tra Caroline Wozniacki e la spagnola Carla Suárez Navarro.

La partita punto per punto