Australian Open Day8: Chung sei una stella! Spettacolo Kerber e Federer, continua la favola di Tennys

Ottavi di finale scoppiettanti a Melbourne: nel day8 tanti campioni in campo, da Federer e Djokovic fino a Halep e Kerber, numeri 1 della racchetta con ambizioni di portare a casa il trofeo australiano.

L’americana Madison Keys sembra essere tornata quella degli ultimi Us Open, quando arrivò fino in finale per arrendersi solo alla connazionale Sloane Stephens: la Keys è la prima a scendere in campo e la prima a concludere la pratica di giornata. L’attuale Caroline Garcia non pare al meglio fisicamente e per l’americana staccare il pass per i quarti è abbastanza facile: due set rapidi e l’élite del tennis raggiunta ancora una volta.

Angie Kerber, l’unica vincitrice Slam rimasta in tabellone femminile, deve invece sudare le proverbiali sette camicie per avere ragione della Hsieh: la giocatrice asiatica è una furia e dopo aver fatto fuori Muguruza e Aga Radwanska va vicina all’ennesima sorpresa. 3 set in rimonta per la tedesca, con la Kerber che ha mostrato ancora una volta una grande condizione fisica e un saluto, con tutti gli onori del caso, per la Hsieh.

È spettacolo puro anche il match fra l’austriaco Dominic Thiem e la rivelazione del torneo maschile, l’americano Tennys Sandgren: 5 set sulle montagne russe, fra match point annulati e tie break giocati sull’onda dell’adrenalina. Alla fine a spuntarla è Tennys, un nome da predestinato della racchetta ma anche un tennis perfetto per il cemento outdoor e la capacità di adattarsi alla fatica dei 5 set. Per l’austriaco le solite sensazioni: è un campione sulla terra battuta, quando si allontana dal rosso scende di categoria.

Chi non ha nessun problema a sbrigare la pratica ottavi di finale è invece Roger Federer: 3 set per eliminare l’ungherese Fucsovic, che conferma la sua crescita ma non può nulla contro Re Roger. Lo svizzero, campione in carica, vuole fortemente lo Slam numero 20: Melbourne sarà il luogo in cui conseguirlo?

A proposito di campioni Slam e numeri 1 della racchetta, non possiamo non parlare di Novak Djokovic: il serbo è arrivato in Australia fra mille incognite eppure, fin dai primi incontri giocati ha disseminato sensazioni positive strada facendo. Il match contro il lanciatissimo NextGen coreano Chung era sulla carta il classico match allievo contro maestro ma l’incontro non è stato solo questo: è stato infatti uno dei più spettacolari di questa edizione. Djokovic ha giocato un buon tennis, solo un po’ titubante al servizio in cui ha cambiato il movimento, ma il livello messo in campo è stato assai confortante. Tutti noi abbiamo però assistito alla nascita di un’autentica stella: già gran giocatore, oggi Chung non solo ha confermato tutto il bene che su di lui si diceva, ma ha impressionato per tenuta fisica e mentale. 3 set tiratissimi e la sensazione di essere un vero muro/martello pneumatico: ciò che è riuscito negli anni a Djokovic oggi è incarnato perfettamente dal coreano.

Nella notte l’Italia aveva salutato l’ultimo rappresentante tricolore con un Fabio Fognini mai in partita contro un granitico Thomas Berdych: il ceco a Melbourne sta ritrovando il tennis delle grandi occasioni e i 3 set a zero inflitti al nostro Fabio ne sono una lampante dimostrazione. Per Fognini è innegabile che comunque si sia trattato di un grande Australian Open.

Dimentica le sofferenze del turno precedente la rumena Simona Halep, velocissima a eliminare la giapponese colored Naomi Osaka. Riuscirà Simona a mettere a segno la prima vittoria in un Major? Il numero 1 del ranking comincia a essere un po’ “scomodo” senza corone Slam…

Tutti i risultati di giornata

Rod Laver Arena – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. M.Keys vs C.Garcia 6-3 6-2

2. S.Hsieh vs A.Kerber 6-4 5-7 2-6

3. M.Fucsovics vs R.Federer 4-6 6-7 2-6

Rod Laver Arena – Ora: 09:00 (ora locale: 19:00)

1. N.Djokovic vs H.Chung 6-7 5-7 6-7

2. B.Strycova vs K.Pliskova 7-6 3-6 2-6

Margaret Court Arena – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. L.Chan / A.Sestini Hlavackova vs H.Chan / K.Srebotnik 6-3 6-2

2. F.Fognini vs T.Berdych 1-6 4-6 4-6

3. V.Golubic / N.Stojanovic vs T.Babos / K.Mladenovic 5-7 2-6

4. S.Halep vs N.Osaka 6-3 6-2

Hisense Arena – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. T. Enqvist / T. Woodbridge vs W. Ferreira / G. Ivanisevic 2-4 3-4

2. L.Kubot / M.Melo vs R.Ram / D.Sharan 3-6 7-6 6-4

3. B.Mclachlan / J.Struff vs P.Carreno Busta / G.Garcia-Lopez 6-4 7-6

4. D.Thiem vs T.Sandgren 2-6 6-4 6-7 7-6 3-6

Show Court 2 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. H.Podlipnik-Castillo / A.Vasilevski vs M.Daniell / D.Inglot 4-6 3-6

2. B.Krejcikova / K.Siniakova vs E.Makarova / E.Vesnina 6-7 7-6 2-6

3. K.Peschke / H.Kontinen vs A.Spears / J.Cabal 6-3 3-6 [8]-[10]

4. L.Chan / J.Murray vs S.Sanders / M.Polmans 6-7 4-6

5. S.Stosur / S.Groth vs E.Makarova / B.Soares 7-6 3-6 [9]-[11]

Show Court 3 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. G.Dabrowski / Y.Xu vs S.Aoyama / Z.Yang 7-6 6-1

2. P. Cash / M. Woodforde vs M. Bahrami / F. Santoro 2-4 4-3 4-1

3. R.Bopanna / E.Roger-Vasselin vs O.Marach / M.Pavic 4-6 7-6 3-6

4. J.Larsson / M.Middelkoop vs C.Dellacqua / J.Peers 6-3 7-6

5. D. Hantuchova / M. Navratilova vs L. Davenport / I. Majoli 4-2 4-2

Court 5 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. R. Molleker vs T.Mu 6-7 7-6 6-3

2. D.Vismane vs L.Bencheikh 6-4 6-3

3. A.Marshall / L.Mays vs S. Park / M.Sawangkaew 4-6 3-6

4. H.Gaston / C.Tabur vs J. De Jong / Y.Erel 6-3 6-3

5. D. Ajdukovic / M.Miladinovic vs A.Mchugh / T. Skatov 2-6 2-6

Court 7 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. S.Fomin vs I.Gimenez 1-6 7-5 3-6

2. G.Da Silva Fick vs E.Cocciaretto 4-6 2-6

3. J.Angele / D.Wenger vs W. Hann / T. Schoolkate 6-3 6-0

4. W.Marek / C. Tseng vs T. Bosancic / G. Loffhagen 6-3 6-2

5. A. Nagata / M.Uchijima vs E.Cocciaretto / S. Nahimana 5-7 6-2 [7]-[10]

Court 8 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. R. Hijikata vs M. Pucinelli De Almeida 4-6 6-4 6-4

2. A. Poulos vs N. Sato 2-6 1-6

3. A. Noel vs M. Dalakishvili 6-2 6-0

4. Y.Naito / N. Sato vs Y. Mansouri / D.Parry 6-1 6-4

Court 10 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. W.Marek vs C.Chin 7-5 6-2

2. L.Sun vs N. Mossmer 6-2 6-2

3. K.Berankova / A.Hertel vs V.Morvayova / N.Radisic 6-1 2-6 [3]-[10]

4. T. Machac / O. Styler vs I.Gimenez / S. Sridhar 3-6 6-3 [10]-[5]

5. V. Apisah / L.Sun vs H. Black / C. Gauff 6-4 7-5

Court 19 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. D. Baird vs J. De Jong 3-6 6-4 7-6

2. T. Boyer vs M.Miladinovic 6-2 1-6 4-6

3. C. Burel / Q. Zheng vs O.Orpana / D.Vukovic 4-6 7-6 [11]-[9]

4. J. Garland / H.Sato vs O. Gadecki / M. Smith 4-6 4-6

Court 20 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. H. Wong vs Y.Naito 4-6 6-4 6-0

2. M. Kawamura vs X.Wang 1-6 3-6

3. D. Frayman vs H. Sakatsume 6-1 6-3

4. N. Tajima / A.Zakharov vs R. Hijikata / T. Ichikawa 7-6 6-2

5. L.Bencheikh / M. Kawamura vs V. Dema / M.Kostyuk 0-6 6-4 [10]-[5]

Court 22 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. T. Ichikawa vs C. Tseng 7-6 3-6 0-6

2. R. Ho vs S.Baez 6-3 3-6 6-4

3. L. Musetti / G. Zeppieri vs J. Court / A. Crnokrak 5-7 6-4 [7]-[10]

4. A. Fenty / W. Woodall vs R. Ho / T.Mu 6-3 7-5

Alessandro Orecchio