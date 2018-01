Australian Open: Rafael Nadal non brilla ma supera Schwartzman in quattro set (Video)

Vittoria più sofferta del previsto per Rafael Nadal, che si è qualificato per i quarti di finale degli Australian Open 2018 grazie al successo ottenuto ai danni dell’argentino Diego Schwartzman in quattro set.

Il numero uno del seeding, il cui prossimo avversario sarà il croato Marin Cilic (capace di sconfiggere in rimonta Pablo Carreno Busta, ndr), si è aggiudicato l’incontro col punteggio di 6-3 6-7(4) 6-3 6-3 in tre ore e 51 minuti di gioco.

PRIMO SET

Il sudamericano impensierisce Nadal già a partire dal primo gioco, con lo spagnolo che si vede costretto a rimontare da 15-30 per iniziare col piede giusto.

Una prima palla break in favore di Schwartzman arriva sul due pari: Nadal, che è molto bravo ad annullarla con un servizio vincente, non riesce ad incidere in particolare col dritto e mette in mostra tutte le sue difficoltà anche nel settimo game, dove si è visto costretto a recuperare da 0-40.

Schwartzman accusa evidentemente il colpo e, vista la poca esperienza su questi grandi palcoscenici, cede inevitabilmente il servizio nel gioco successivo dopo aver cancellato due chance di break: Nadal ne approfitta ed in 45 minuti chiude la frazione d’apertura, 6-3.

SECONDO SET

Nel secondo parziale, Nadal aumenta i vincenti (11) ma diminuisce notevolmente la rendita al servizio (50% di punti vinti con la prima, 46% con la seconda). Il maiorchino si è trovato per ben tre volte avanti di un break, senza mai riuscire a piazzare l’allungo decisivo.

Arrivati al tiebreak, ecco che Diego Schwartzman mette in mostra uno stupendo dritto nel secondo punto, portandosi avanti di un minibreak.

L’argentino, portatosi sul 2-0, inizia a sentire la tensione e ciò si ripercuote sul suo tennis: perso il minibreak di vantaggio, lo riesce a recuperare poco dopo ma successivamente si vede infilare da un dritto vincente di Nadal che agguanta sul 4-4.

Sul 5-4 in suo favore, Schwartzman approfitta di un dritto steccato dallo spagnolo per portarsi a set point: il numero uno ATP sbaglia col rovescio, l’argentino allunga il match vincendo il secondo parziale al tiebreak per sette punti a quattro.

TERZO SET

Nadal stabilizza il numero di vincenti, mentre Schwartzman continua ad esprimersi ad altissimi livelli mettendo in difficoltà l’iberico, che già nel primo gioco ha dovuto cancellare due palle break (da segnalare un gravissimo errore col dritto da metà campo da parte dell’argentino sulla seconda occasione).

Nel quarto game, Schwartzman si scompone e cede a zero il servizio. Nadal consolida il break, tenendo a trenta, e poco più tardi chiude con l’ace di seconda il terzo set in 40 minuti: 6-3.

QUARTO SET

Schwartzman (che ha chiesto l’intervento, nella pausa fra terzo e quarto set, del fisioterapista per un fastidio al polso sinistro) non vuole smettere di credere nell’impresa, ma Nadal non vuole uscire prematuramente dal torneo.

Per la gioia del pubblico presente, e degli spettatori da casa, sono davvero tanti i punti avvincenti giocati in questa frazione. Il primo a cedere alla distanza è, come prevedibile, il tennista argentino, allenato da Juan Ignacio Chela: nel terzo game, arriva il break che di fatto gira il match in favore dello spagnolo.

Fra settimo e ottavo gioco fa tutto Nadal, che prima non sfrutta due palle del doppio break e poi rimonta da 15-40 grazie ad un ace e un rovescio lungolinea.

Sul 3-5, Schwartzman si affida al rovescio, prima in diagonale e poi lungolinea, per annullare due palle match dal 15-40 ma poi è costretto ad alzare bandiera bianca ai vantaggi, con Rafa che risponde coi piedi dentro al campo e col rovescio chiude i conti.

La partita punto per punto



GS Australian Open R.Nadal [1] R.Nadal [1] 6 6 6 6 D.Schwartzman [24] D.Schwartzman [24] 3 7 3 3 Vincitore: R.Nadal Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-3 D.Schwartzman 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 R.Nadal 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 D.Schwartzman 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 R.Nadal 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 D.Schwartzman 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 R.Nadal 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 D.Schwartzman 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 R.Nadal 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 D.Schwartzman 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 R.Nadal 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 D.Schwartzman 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 R.Nadal 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 D.Schwartzman 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 R.Nadal 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 D.Schwartzman 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 R.Nadal 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 D.Schwartzman 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 R.Nadal 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-0 0-0* 0-1* 0*-2 1*-2 2-2* 2-3* 3*-3 3*-4 4-4* 4-5* 4*-6 6-6 → 6-7 R.Nadal 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 6-5 → 6-6 D.Schwartzman 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 6-5 R.Nadal 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 D.Schwartzman 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 R.Nadal 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-3 → 4-4 D.Schwartzman 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 R.Nadal 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 D.Schwartzman 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 R.Nadal 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 D.Schwartzman 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 R.Nadal 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 D.Schwartzman 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 R.Nadal 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 D.Schwartzman 0-15 0-30 15-30 15-40 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 5-3 R.Nadal 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 D.Schwartzman 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 R.Nadal 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 D.Schwartzman 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 R.Nadal 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 D.Schwartzman 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 R.Nadal 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0





Lorenzo Carini