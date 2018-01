Australian Open Junior: Zeppieri vola nel main draw

Ottimo inizio di stagione per Giulio Zeppieri, classe 2001 e numero 84 della classifica mondiale giovanile. Il tennista azzurro si è qualificato per il tabellone principale degli Australian Open Junior dopo aver battuto in due rapidi set l’ucraino Oleksii Krutykh con lo score di 6-4 6-2.

Seconda vittoria consecutiva nel primo Slam dell’anno per Zeppieri, che al primo turno aveva sconfitto per 6-2 6-1 il giapponese Ryuya Ata.

Nel tabellone principale degli Australian Open ci sarà, per quanto riguarda il torneo maschile, anche Lorenzo Musetti.

I due tennisti italiani inizieranno la loro avventura tra i migliori 64 nella giornata di sabato 20 gennaio. Domani, venerdì 19, si conosceranno i nomi dei loro avversari.

I QUALIFICATI AL MAIN DRAW

Damien Wenger (SUI)

Jesper De Jong (NED)

Jaimee Floyd Angele (FRA)

Sergey Fomin (UZB)

Philip Henning (RSA)

Giulio Zeppieri (ITA)

Duje Ajdukovic (CRO)

Jaycer Lyeons (USA)

Lorenzo Carini