Australian Open: Andreas Seppi passeggia su Nishioka e approda al terzo turno

L’antipasto di Coppa Davis mandato giù in un sol boccone. Andreas Seppi centra la settima vittoria consecutiva stagionale trovando meno problemi del previsto sulla sua strada verso il quarto terzo turno consecutivo agli Australian Open. L’altoatesino si è infatti sbarazzato di Yoshihito Nishioka col punteggio conclusivo di 6-1 6-3 6-4 in un’ora e 51 minuti di gioco. Non pervenuto nell’arco di tutto il match, il mancino giapponese non è mai riuscito ad impensierire l’azzurro palesando un po’ di confusione nelle trame di gioco orchestrate nonché un evidente ritardo di condizione. Alla terza partita stagionale dopo un lungo stop ai box di 8 mesi occorso nella passata stagione a causa di un infortunio al crociato del ginocchio sinistro, Nishioka è risultato essere troppo falloso e inconsistente a cospetto di una maggiore regolarità mostrata da Andreas Seppi. L’azzurro, inserito in un invitante spicchio di tabellone senza teste di serie in gara fino ad un ipotetico quarto di finale, affronterà al terzo turno il vincente del match tra Yuichi Sugita e Ivo Karlovic.

PRIMO SET

Poco più di una sessione di allenamento. È tutto troppo semplice per Andreas Seppi, sceso in campo affamato e pronto con bavaglino, coltello e forchetta a sbranarsi di Nishioka sin dai primi scambi. Attraverso il suo gioco solido e pulito da fondocampo, l’altoatesino non concede nulla e accoglie con piacere i numerosi gratuiti inanellati dal giapponese. Dopo il terzo game, Nishioka non trova infatti più le misure del campo e subisce un parziale di 5 game consecutivi. Seppi è spietato e mette il sigillo sul set d’apertura vincendolo per 6-1 in appena 20 minuti di gioco.

SECONDO SET

Nell’avvio di set giunge un piccolo cenno di reazione da parte del nipponico. Nishioka conquista con autorità il primo game alla battuta e si procura due palle break nel gioco successivo salvo però non riuscire a trasformarle entrambe. Il giapponese si scuote, non si perde d’animo ed ha l’occasione di strappare nuovamente il servizio ad Andreas nel corso del quarto game: in questa circostanza è freddo il tennista di Caldaro a trafiggerlo col passante. Il livello è leggermente più alto, Nishioka è imbrigliato nella ragnatela tessuta da Seppi che lo costringe a dover scambiare in cross e a provare a uscirne per primo sul lungolinea con esiti tutt’altro che fruttuosi. Seppi è lesto e furbo nell’operare il break nel settimo gioco – grazie ad uno dei tanti errori di dritto di Nishioka – e a chiudere i conti per 6-3 con il secondo break di fila.

TERZO SET

Il vantaggio è rassicurante, ora Seppi può comandare e fare ordinaria amministrazione. L’azzurro si culla sugli allori, si adagia un po’ troppo e sulla falsa riga del set precedente deve opporsi al tentativo di rimonta del nipponico. La prima chance di break del set a favore di Nishioka è nel game inaugurale, bravo l’azzurro ad annullarla ancora una volta con un vincente. Si procede on serve, il ritmo non è elevato, l’incontro regala poche emozioni e gli scambi degni di nota si contano sulle dita di una mano. Nishioka salva una palla break nel quarto game del parziale mostrando una grinta da samurai provetto e rimane attaccato alla partita. Nella situazione di punteggio di 4-4 passa l’ultimo treno disponibile per il giapponese che su una palla comoda sul rovescio spedisce banalmente fuori. Seppi inizia a ritrovare più costanza e regolarità da fondo, Nishioka si perde e scioglie nuovamente come neve al sole. Nel decimo e conclusivo gioco dell’incontro, Seppi si limita a palleggiare e – complice uno sciagurato e falloso Nishioka – riesce a portare a casa il match con assoluto agio.

CHIAVE TATTICA

Il giapponese si è dimostrato poco attaccato al punto e assolutamente non concreto, non convertendo nessuna delle 5 palle break a sua disposizione. Seppi dal canto suo ha concesso poco ed è riuscito a gestire e controllare le operazioni con discreta facilità. Nishioka è risultato incapace di generare vincenti – solamente 12 in tutto il match – e di sfruttare le tante seconde palle dell’azzurro in risposta. Un avversario ideale per Seppi alla luce di quanto visto quest’oggi. Andreas dispone di una palla più pesante, ha maggiore capacità di anticipo e rimane più vicino alla riga di fondo rispetto al mancino giapponese. Le vie per Nishioka quest’oggi erano essenzialmente due per provare a rompere gli schemi ordinati e puliti dell’altoatesino: cambiare sul lungolinea per uscire dalla diagonale dritto contro rovescio o prendere la via della rete – tipo di tattica mai attuata da Nishioka per disabitudine e gap di centimetri -. Yoshi si è ritrovato costretto a seguire la prima strada con poco successo: il gioco molto meno brillante rispetto al solito del nipponico e la mancanza di ritmo partita dopo i tanti mesi di stop ha fatto il resto. Obiettivamente Andreas non avrebbe potuto trovare avversario più agevole.

Australian Open Grand Slam | Cemento | A$50.196.000 – 2° Turno

Court 8 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1. Y. Nishioka vs A. Seppi



GS Australian Open Y. Nishioka Y. Nishioka 1 3 4 A. Seppi A. Seppi 6 6 6 Vincitore: A. Seppi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Y. Nishioka 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 A. Seppi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Y. Nishioka 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Y. Nishioka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 A. Seppi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Y. Nishioka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Y. Nishioka 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Y. Nishioka 0-15 0-30 15-30 15-40 3-5 → 3-6 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 Y. Nishioka 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 A. Seppi 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Y. Nishioka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 A-40 2-2 → 3-2 Y. Nishioka 3-1 A. Seppi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Y. Nishioka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Seppi 15-0 0-15 15-15 30-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Y. Nishioka 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-5 → 1-6 Y. Nishioka 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Y. Nishioka 0-15 0-40 15-40 1-2 → 1-3 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Y. Nishioka 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 A. Seppi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Y. Nishioka – A. Seppi

168. Singles ranking 76.

27. 9. 1995 Birthdate 21. 2. 1984

left Plays right

GS Australian Open I. Karlovic I. Karlovic 7 6 7 4 12 Y. Sugita Y. Sugita 6 7 5 6 10 Vincitore: I. Karlovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 12-10 I. Karlovic 0-15 15-15 30-15 40-15 11-10 → 12-10 Y. Sugita 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 10-10 → 11-10 I. Karlovic 15-0 30-0 40-0 9-10 → 10-10 Y. Sugita 15-0 15-15 30-15 40-15 9-9 → 9-10 I. Karlovic 15-0 30-0 40-0 8-9 → 9-9 Y. Sugita 0-15 15-15 30-15 40-15 8-8 → 8-9 I. Karlovic 0-15 15-15 30-15 40-15 7-8 → 8-8 Y. Sugita 15-0 30-0 40-0 7-7 → 7-8 I. Karlovic 15-0 30-0 40-0 6-7 → 7-7 Y. Sugita 15-0 15-15 30-15 40-15 6-6 → 6-7 I. Karlovic 15-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Y. Sugita 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 I. Karlovic 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Y. Sugita 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 I. Karlovic 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Y. Sugita 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 I. Karlovic 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Y. Sugita 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 I. Karlovic 0-15 15-15 15-30 30-30 1-2 → 2-2 Y. Sugita 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 I. Karlovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Y. Sugita 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 4-6 I. Karlovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 Y. Sugita 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 I. Karlovic 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Y. Sugita 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 I. Karlovic 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Y. Sugita 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 I. Karlovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Y. Sugita 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 I. Karlovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Y. Sugita 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 I. Karlovic 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 Y. Sugita 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 I. Karlovic 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 Y. Sugita 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 4-5 I. Karlovic 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 Y. Sugita 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 I. Karlovic 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Y. Sugita 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 I. Karlovic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Y. Sugita 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 I. Karlovic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Y. Sugita 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1-1* 1-2* 2*-2 2*-3 2-4* 2-5* 2*-6 3*-6 6-6 → 6-7 Y. Sugita 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 I. Karlovic 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Y. Sugita 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 I. Karlovic 15-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 Y. Sugita 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 I. Karlovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Y. Sugita 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 I. Karlovic 15-0 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Y. Sugita 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 I. Karlovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Y. Sugita 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 I. Karlovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1-0* 2*-0 3*-0 3-1* 3-2* 4*-2 5*-2 5-3* 6-3* 6-6 → 7-6 I. Karlovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Y. Sugita 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 I. Karlovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Y. Sugita 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 I. Karlovic 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Y. Sugita 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 I. Karlovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Y. Sugita 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 I. Karlovic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Y. Sugita 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 I. Karlovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Y. Sugita 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

I. Karlovicvs Y. Sugita

I. Karlovic – Y. Sugita

89. Singles ranking 41.

28. 2. 1979 Birthdate 18. 9. 1988

right Plays right

Luca Fiorino