Australian Open Junior: Lisa Piccinetti al via nelle qualificazioni

E’ Lisa Piccinetti l’unica tennista azzurra al via nelle qualificazioni degli Australian Open Junior. La giocatrice toscana, classe 2000 e n.117 del ranking mondiale giovanile, è accreditata dell’undicesima testa di serie ed esordirà contro Carol Youngsuh Lee, portacolori delle Isole Marianne Settentrionali.

Non dovrebbero esserci particolari problemi nel primo incontro per la tennista italiana, reduce dal secondo turno di qualificazioni raggiunto nel G1 di Traralgon (ha vinto al primo turno contro una wild card locale per 6-3 al terzo, poi ha trovato semaforo rosso contro la giapponese Sakatsume).

La sua avversaria, invece, è stata subito eliminata al primo round del torneo cadetto dalla numero due Ayumi Miyamoto.

Piccinetti e Lee, che nel 2017 ha vinto due tornei ITF di Grado 5 in Nuova Caledonia, non si sono mai affrontate prima d’ora. Quello di questa notte sarà, quindi, il primo scontro diretto fra le due tenniste.

La sfida è in programma per l’1.30 ora italiana, la vincitrice incontrerà Sakura Hosogi o Tina Nadine Smith.

LO SPOT DI QUALIFICAZIONE

Hosogi (2) vs Smith (WC)

Lee vs Piccinetti (11)

