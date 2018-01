Australian Open Day2: sorridono Federer e la Halep ma è Sone-GO mania (Con i video delle partite)

Giornata senza troppe scosse la seconda degli Aus Open 2018, con i favoriti della vigilia che avanzano compatti e senza cadute fragorose.

Nel maschile ridono in tanti e per differenti motivi: ride Roger Federer (2), campione uscente e senza troppi problemi nel battere il nuovamente sloveno Bedene, ride Alexander Zverev (4) che supera seppur a fatica il nostro Fabbiano in 3 set, con l’italiano andato a servire per il parziale tanto nel secondo come nel terzo set; ridono però anche due cavalli di razza purissima come Djokovic (14) e Wawrinka (9), tornati dopo lunghe assenze e nuovamente a braccetto con la vittoria: il serbo spazza via Young e i dubbi della vigilia, mentre Stan fatica di più per battere in 4 il lituano Berankis. In ogni caso è bello riaverli su certi palcoscenici.

Thiem (5) e Goffin (7) non appaiono brillantissimi e patiscono più del dovuto i rispettivi avversari, soprattutto il belga che batte Bachinger ma perde un set per strada; molto più convincenti Del Potro (12) e Berdych (19), abili a battere due giovani arrembanti come Tiafoe e l’astro nascente australiano De Minaur. Per la vittoria non so, ma in ottica quarti si deve fare i conti anche con questi due campioni.

Esce Milos Raonic (22) battuto a sorpresa in 4 da Lacko, mentre vincono un Verdasco d’antan nel derby con Bautista Agut (20), un Medvedev on fire contro il rientrante Kokkinakis, Monfils contro lo spagnolo Munaur, Sam Querrey (13) contro Feliciano Lopez, Khachanov contro Polansky e Garcia Lopez contro un Paire in giornata decisamente NO.

Fra le donne brillano la testa di serie numero 1 Simona Halep (2 set contro la Aiava), Karolina Pliskova (6) facile sulla Cepede Royg, una Angelique Kerber (21) in uno stato di forma scintillante (suo il derby con la Friedsam per 2 set a zero) e Maria Sharapova contro la tedesca Maria, regolata sempre in due set.

Indicazioni confortanti arrivano da giocatrici su cui incombevano incertezze, soprattutto per motivi fisici: Garbien Muguruza (3) batte in 2 la francese Ponchet, la francese Caroline Garcia (tds 8) recupera (in parte) lo smalto di fine 2017 e supera la tedesca Witthoeft, mentre Konta (9) e Keys (17) provano a ripartire con due belle vittorie dopo un periodo avaro di soddisfazioni. Vincono anche Aga Radwanska (26) in 3 set contro Kristina Pliskova, la canadese Bouchard e Sevastova (14) mentre non fa più notizia l’ennesima sconfitta della francese Mladenovic (11), oramai sempre più in caduta libera e oggi spazzata via con irrisoria facilità dalla rumena Bogdan. Perché non ti fermi Kiki? Così facendo andrà sempre peggio.

In casa Italia il bicchiere è sicuramente mezzo pieno: se da un lato infatti perdiamo Fabbiano contro Alexander Zverev e Berrettini contro un giocatore abile e d’esperienza come Mannarino (26), dall’altro salutiamo le vittorie di un brillante Fognini (25) contro Zeballos, di una Giorgi che deve ancora salire di livello contro la Kalinskaya ma soprattutto di Lorenzo Sonego, autore di un match thrilling contro l’olandese Haase, dominato, rimesso in partita ma poi mandato ko. È una vittoria che dà una spinta incredibile al giovane italiano (oltre che al movimento tutto), lasciando intravedere finalmente un potenziale pronto a esplodere definitivamente.

Match del giorno è sicuramente quello che vede la vittoria della tedesca Petkovic per 10/8 al terzo set contro la ceca Kvitova: peccato perdere Petra così presto in un torneo dello Slam ma non può che far piacere il ritorno a certe vittorie della sfortunata Andrea.

Alessandro Orecchio