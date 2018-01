La confusione del sito degli Australian Open

Nell’order play di questa notte nel sito dell’Australian Open c’è ancora in campo Krajinovic e non Berrettini ripescato da 2 giorni proprio al posto del giocatore serbo che ha dato forfait già da sabato per un problema al tendine d’achille (dovrà restare fuori dal circuito per almeno altre sei settimane).

Sbagliare è normale ed è anche fisiologico, ma divulgare informazioni errate per diversi giorni è qualcosa che non si era mai visto prima di oggi.

Va detto che proprio il nuovo sito del primo slam dell’anno, da quest’anno è pieno di imprecisioni sia nei tabelloni principali che anche nelle statistiche.

Sicuramente un passo indietro per un torneo che fino allo scorso anno era al primo posto anche dal punto di vista delle informazioni e dettaglio nelle statistiche.

Camillo Santini