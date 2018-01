ITF Junior: Zeppieri e Cocciaretto avanti in Australia

Buon avvio di stagione per i nostri junior. I più bravi sono impegnati in Australia nell’importantissimo torneo G1 Traralgon Junior Championship, unico torneo in preparazione agli Australian Open Nel torneo maschile ottimo esordio per Giulio Zeppieri (2001), che ha superato le qualificazioni battendo prima lo svedese Nilsson e poi il francese Voisin. Al primo turno si è trovato di fronte lo spagnolo Sanchez, qualificato come lui ed è stata una lunga lotta sospesa ieri per la pioggia sul punteggio di 6-2 4-6 4-2. Alla ripresa del gioco, stanotte ora italiana, Zeppieri non si è lasciato deconcentrare e ha chiuso subito vincendo i due giochi restanti che lo hanno mandato di diritto al secondo turno del torneo, dove, un paio di ore dopo ha trovato un altro qualificato, il sudafricano Henning e ha sfruttato molto bene, la piccola fortuna di aver trovato un tabellone molto buono, vincendo ancora piuttosto nettamente in due set con il punteggio di 6-2 6-3. Agli ottavi, a sorpresa non troverà la testa di serie numero 11, l’argentino Tirante, ma il francese Tabur, numero 39 del ranking mondiale.

Anche Lorenzo Musetti (2002) è partito subito con una grande prova contro il coetaneo ceco Dalibor Svrcina, unico 2002 al mondo piazzato meglio di lui nelle classifiche junior, ma già battuto in altre occasioni da Musetti. Risultato netto a favore dell’italiano, 6-2 6-2. Al secondo turno, Musetti poteva pescare meglio dal sorteggio e invece ha trovato un americano in grande ascesa, Andrew Fenty, classe 2000, numero 13 del ranking mondiale. Niente da fare per Lorenzo che ha avuto chance di vincere il primo set, poi ceduto con il punteggio di 7 giochi a 5 e poi ha perso anche il secondo per 6 giochi a 3.

Nel femminile grande esordio per Elisabetta Cocciaretto (2001), che ha superato due turni ed è approdata agli ottavi di finale. Al primo turno ha battuto la russa Kamilla Rakhimova, numero 23 del ranking mondiale e testa di serie numero 13 del torneo. La partita, prima rinviata ieri per pioggia è stata disputata stanotte e Elisabetta ha vinto facilmente in due set con un duplice 6-3.

Poche ore di pausa e la Cocciaretto è tornata sui campi per affrontare al secondo turno la coetanea slovacca Victoria Morvayova, numero 52 del ranking, che poche ore prima aveva eliminato la wild card australiana Popovic. La Cocciaretto ha sbrigato la pratica del secondo turno chiudendo ancora in due set, controllando sempre il gioco con il punteggio di 6-3 6-4. Agli ottavi di finale si troverà di fronte la rappresentante di Taipei, Jaonna Garland, numero 5 del seeding.

Nulla da fare, invece l’altra nostra rappresentante Lisa Piccinetti (2001) ha superato il primo turno di quali, battendo l’australiana Smith, ma poi ha perso con la giapponese Sakatsume.

Per il resto, nel G2 in Slovacchia, buona semifinale per Gian Marco Ortenzi (2000), quarti di finale per Davide Tortora (2000), ottavi di finale per Filippo Speziali (2000), secondo turno per Gabriele Bosio (2000) e primo turno per Fabrizio Andaloro (2001).

Nel G4 in Serbia, quarti di finale per Chiara Girelli (2002), proveniente dalle qualificazioni e primo turno per Linda Alessi (2001).

Infine nel G4 negli Emirati Arabi, quarti di finale per Alice Amendola (2001), primo turno per Lavinia Lancellotti (2001) e Francesca Passaglia (2001), entrambe provenienti dalle qualificazioni. Nello stesso torneo, nel maschile, secondo turno per Flavio Cobolli (2002), primo turno per Lorenzo Rottoli (2002), primo turno per Paolo Rosati (2003), che, al debutto nell’under 18, ha superato le qualificazioni, impresa non riuscita a Leone De Angelis (2002), Roberto Rombola (2003) e Marco Migliorati (2003).

Paolo Angella