Una perfetta Camila Giorgi supera Petra Kvitova in due set ed accede ai quarti di finale del Premier Wta di Sydney (Video)

Bella vittoria per Camila Giorgi agli ottavi di finale del torneo Premier Wta di Sydney (Cemento, $799.000).



La tennista azzurra ha superato la ceca Petra Kvitova, 27 anni, Nr. 29 del mondo, con il punteggio di 7-6(7) 6-2 in un’ora e 57 minuti di gioco.

Al prossimo turno trova la polacca A. Radwanska, per dar vita ad un altro incontro tanto spettacolare quanto ostico.

Brava Camila! L’ottimo torneo a Sydney sta cancellando le perplessità sorte settimana scorsa in Cina. La marchigiana ha espresso un buon tennis, tenendo bene sia dal punto di vista mentale (controbreak immediato nel dodicesimo gioco del primo set) sia dal punto di vista fisico (Camila in forma smagliante nel secondo parziale). Avanti così!

Di seguito il dettaglio dell’incontro.

Primo set: si parte in perfetto equilibrio. Le due giocatrici tengono abilmente i propri turni di battuta e non vi sono occasioni di break.

Dopo mezz’ora di gioco si gira sul 3-3. Da qui in poi il match diventa spettacolare.

Camila prova a salire di ritmo e, con il passare dei minuti, mette sempre più in difficoltà l’avversaria.

Il difetto dell’azzurra è non concretizzare le occasioni che le capitano. Dapprima non sfrutta quattro insidiosissime palle break nell’ottavo gioco, successivamente si vede cancellare tre set point nel decimo game, con la ceca al servizio.

Questi sprechi demoralizzano l’italiana che, nell’undicesimo gioco, ha un passaggio a vuoto e cede di schianto il servizio alla Kvitova.

La reazione della Giorgi è veemente e lascia ben sperare dal punto di vista mentale, di rabbia agonistica. La tennista marchigiana va infatti subito a riprendersi il break, strappando finalmente il servizio all’avversaria, a 30.

Il tiebreak è spettacolare, giocato sul filo dell’equilibrio dal primo all’ultimo punto.

La Giorgi è abile a non disunirsi nei punti chiave e, dopo aver annullato un set point avversario al servizio, coglie finalmente il parziale al secondo set point a disposizione nel tiebreak.

Dopo un’ora e 10 di gioco è 7-6(7) per Camila.

Secondo set: l’inizio di parziale è estremamente equilibrato, poi la ceca cala dal punto di vista fisico e Camila prende il largo.

I primi quattro game sono combattutissimi e vedono l’azzurra uscirne bene. La Giorgi strappa il servizio alla Kvitova nel terzo gioco e resiste all’immediata reazione ceca, annullando una palla break nel quarto game. Dopo 20 minuti di gioco è 3-1 per la tennista italiana.

Da qui in poi il match è in discesa per Camila. Fatica più del dovuto nei turni di battuta ma riesce sempre a spuntarla. Un grande game in risposta, il settimo, corona la sua partita con un break a zero che lascia un vuoto incolmabile.

L’ultimo game, l’ottavo, è lottatissimo ma vede la tennista marchigiana uscirne vincitrice. Il gioco è infinito, la Giorgi sembra non riuscire a chiudere e la Kvitova mostra le unghie; servono ben cinque match point alla Giorgi per chiudere la contesa.

E’ 6-2 per Camila in 47 minuti di gioco.

WTA Sydney Premier | Cemento | $799.000

2T Giorgi – Kvitova (0-1) ore 06:00



WTA Sydney Camila Giorgi Camila Giorgi 7 6 Petra Kvitova Petra Kvitova 6 2 Vincitore: C. GIORGI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 C. Giorgi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 P. Kvitova 0-40 4-2 → 5-2 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 P. Kvitova 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 C. Giorgi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 P. Kvitova 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 1-1 → 2-1 C. Giorgi 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 P. Kvitova 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 3-2* 3-3* ace 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 7-7* 8*-7 6-6 → 7-6 P. Kvitova 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 5-6 → 6-6 C. Giorgi 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 P. Kvitova 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 ace 40-A df 40-40 A-40 5-4 → 5-5 C. Giorgi 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 4-4 → 5-4 P. Kvitova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 C. Giorgi 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 P. Kvitova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 C. Giorgi 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 P. Kvitova 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 P. Kvitova 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 C. Giorgi 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 1-0

1 Aces 33 Double Faults 659% 1st Serve % 55%34/47 (72%) 1st Serve Points Won 33/43 (77%)18/33 (55%) 2nd Serve Points Won 14/35 (40%)1/2 (50%) Break Points Saved 8/11 (73%)10 Service Games Played 1010/43 (23%) 1st Return Points Won 13/47 (28%)21/35 (60%) 2nd Return Points Won 15/33 (45%)3/11 (27%) Break Points Won 1/2 (50%)10 Return Games Played 1052/80 (65%) Total Service Points Won 47/78 (60%)31/78 (40%) Total Return Points Won 28/80 (35%)83/158 (53%) Total Points Won 75/158 (47%)

Giorgi – Kvitova

100. Singles ranking 29.

30. 12. 1991 Birthdate 8. 3. 1990

right Plays left

Davide Sala