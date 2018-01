Open Court: verso gli Australian Open, con due certezze e tanti dubbi (di Marco Mazzoni)

Una settimana di tennis giocato, -1 settimana all’Australian Open. Il treno finalmente s’è rimesso in moto, e corre veloce. Uno Slam è già alle porte, ma abbiamo visto decisamente poco tennis per fare delle reali previsioni, oltretutto con troppi giocatori assenti nella week 1. Attenendosi ai primi tornei del 2018 ed alle notizie che arrivano dai vari campioni (e non) sbarcati a Melbourne o in Australia, ecco alcuni primissimi spunti di riflessione. Sensazioni? Molto contrastanti. Ci stiamo avvicinando al primo Major con tantissimi dubbi ma anche un paio di certezze. Quali? Eccole.

Certezze: Federer sta meglio di tutti, ma…

…reggerà per tutto il torneo? Roger nei primi match – non ufficiali – del 2018 è parso in eccellente forma fisica. La Hopman Cup è un bell’evento. Giocato in una terra tanto aspra quanto bella, lontana da tutto (lontanissima addirittura anche per gli standard aussie!), è un inizio ideale per la stagione down under. Grande e bellissimo stadio, pubblico appassionato, c’è un buon campo di partecipazione ma nemmeno quella competizione sfrenata che ti può portare ad esagerare, a spingere troppo, a farti “male”. E’ un ingresso più dolce, per testare il tuo livello tecnico, fisico e mentale, decidendo tu quando spingere a tutta e quando tirare il freno. Roger ha mostrato lampi della sua classe, veri momenti “Federer” di primissimo livello, come la parte finale del match vs. Zverev in cui ha lasciato andare il braccio per una serie di giocate da orgasmo tennistico. Però la tensione era al minimo e per lui, quando sta bene, è “facile” tirar fuori dalle corde simili meraviglie. Di sicuro rispetto allo scorso anno, quando rientrava dopo mesi di stop, è già ad un altro livello. Nel 2017 trovò la forma ed il feeling con il campo match dopo match. Entrare in forma durante il torneo è spesso una delle condizioni migliori, è successo mille volte e succederà ancora. Che Federer sia già “troppo” in forma adesso? Nemmeno questo. La sua incognita credo sia totalmente sul fisico. Roger pare molto ben preparato, sciolto, tranquillo. Se riuscirà ad avere un ingresso nel torneo non così duro – occhio pure al caldo, che potrebbe essere più di un fattore… – e tenere questa salute atletica, soprattutto alla schiena, possiamo considerarlo il favorito. Lo è certamente sul piano tecnico, viste le condizioni dubbie di tutti i suoi rivali storici, ma conterà il fisico, ancor più in uno dei tornei più duri per le variabili condizioni di Melbourne. Roger oggi c’è, questa è una certezza. Vediamo se lo sarà per tutta la quindicina del torneo…

Certezze: Sembra l’occasione giusta per un giovane o un outsider mai vincitore Slam

Quando l’unica certezza sembra il campione più forte dell’era Open ma nell’anno dei suoi 37, beh, allora potrebbe essere la volta buona per una sorpresa. Per uno dei giovani emergenti, o per uno di quelli appena dietro ai big, che sempre è stato stoppato nei suoi sogni da quelli più forti. Chi possiamo mettere in questa categoria? Magari due che uno Slam l’hanno pure vinto, ossia Cilic e Del Potro, e che nel 2017 hanno giocato una buona stagione (Cilic addirittura ottima). Tuttavia il croato vanta una semifinale, nel lontano 2010, e parecchie delusioni; il gigante argentino un paio di quarti, stoppato sempre da Federer (ultima volta nel 2012). Quindi precedenti un po’ vecchiotti… ma chissà. Uno dei nomi più caldi ed evidentemente in salute è Monfils, appena vincitore a Doha, ma down under non ha mai brillato, eccetto i quarti due anni fa, quindi pare azzardato darlo come un papabile vincitore. Meglio allora Tsonga, uno che è sbocciato qua 10 anni orsono e che ha sempre giocato molto bene su questi campi. L’anno scorso è sbocciato Dimitrov, tuttavia nel primo torneo dell’anno a Brisbane non ha convinto a pieno, potrebbe magari trovare la miglior forma strada facendo, sfruttando anche i vantaggi della sua alta testa di serie. Difficile ipotizzare altri outsiders “maturi”, anche se ripeto ancora una volta che visti i tanti big in dubbio ed in dubbia condizione, potrebbe realmente accadere di tutto. Sarebbe allora interessante che fosse un giovane a prendersi il palcoscenico, e perché no pure il titolo… Chi? Zverev sembra sulla rampa di lancio, già dallo scorso anno, ma negli Slam ha ancora tutto da dimostrare. Che sia già in grado di alzare il titolo mi pare forse prematuro. Così come Kyrgios, vincitore finalmente in casa a Brisbane, ma sempre assai instabile. Pare pure debilitato da qualche problema fisico… Il fisico, oltre alla sua testa assai “particolare”, resta ancora un grosso punto interrogativo. Per vincere uno Slam serve una quantità di prestazione importante, e Nick in questo pare ancora indietro rispetto a tanti altri. Certo, lo vedi giocare e da quella racchetta esce di tutto e di più, meraviglie tecniche mozzafiato. Sarebbe LA storia dell’anno, la nascita di un campione in casa sua. Ad occhio, resterà ancora un sogno. Più facile che sia Thiem uno dei giovani con potenziale per fare parecchia strada. Avrà recuperato il malanno di Doha, ed in un torneo per duri, lui è uno dei più duri. Ha maturato esperienze importanti negli Slam, ma continuo a vederlo da corsa soprattutto a Parigi. Resterei molto stupito nel caso di una sua vittoria a Melbourne, ma sarebbe nel caso un gran bel battesimo. Difficile azzardare altre previsioni, in mezzo a tantissimi dubbi. Eccoli.

Dubbi: quanti big in condizioni incerte…

Seguo il grande tennis da qualche anno, e francamente non ricordo un inizio di stagione con così tanti campioni o forti giocatori malmessi. Murray ha già gettato la spugna, incredibile la gestione del suo problema. Come si può perdere 6 mesi senza aver risolto, tentare un rientro e quindi rendersi conto che non ci sono stati progressi? Ci torneremo, ma la situazione è grottesca e per lui sportivamente preoccupante, vista l’età ed i precedenti illustri con quel tipo di problema fisico. Anche Nishikori sarà out, ma per lui non è una novità, ragazzo pieno di talento ma troppo fragile. Assai dubbia anche la condizione in cui scenderà in campo Wawrinka. Voci dicono che un mese fa non fosse ancora in grado di scattare e correre sul campo; se fosse vero, non mi stupirei di una sua rinuncia prima della compilazione del tabellone. Vedremo. Nadal invece è già ad allenarsi sulla Rod Laver Arena. Ha ritardato l’ingresso in campo per prepararsi bene, e conoscendolo se ha deciso di giocare vuol dire che sta bene, e sarà da corsa. Certo, difendere una finale non sarà facile, nemmeno per lui, ma c’è curiosità per vederlo in azione. Di sicuro, potrebbe essere uno scalpo super per un outisder forte al 1° o 2° turno, visto che i campi sono dati piuttosto veloci. Se riesce a superare indenne i primi due turni, sarà pienamente in corsa per il titolo. Djokovic è l’altro punto di domanda assoluto. Lasciando perdere le dichiarazioni davvero bizzarre dell’ultimo periodo, ha ritardato pure lui il ritorno perché il braccio continua a non star bene. Situazione complicata, anche per un duro come lui. Non si sa se giocherà, aspettiamo notizie. Il suo calvario sembra senza fine… Molti altri giocatori appena dietro sono in condizioni incerte, aspettiamo il campo per valutazioni più precise.

Dubbi: in mezzo a tanta incertezza, il sorteggio sarà importante

Molti commentatori tendono a ripetere che il sorteggio non conta granché, alla fine i valori vengono fuori. Storicamente è vero, ma quando ci sono moltissime variabili “impazzite” come in questa vigilia, allora aver un certo tipo di sorteggio potrebbe essere decisivo per alcuni giocatori, o decidere le sorti di una sezione di tabellone. Alcune teste di serie saranno instabili, potrebbero perdere e creare dei buchi, anche importanti (ipotizziamo un sorteggio beffardo che proponga un quarto con Nadal, Djokovic e Wawrinka!); diversi giocatori forti sono in ritardo di condizione e quindi tra l’avere come avversario immediato una racchetta modesta o una mina vagante cambierebbe di molto gli equilibri. Esempi? Trovare subito giovani in crescita come Edmund, Shapovalov, Rublev, Chung, Tsitipas; o gente navigata e pericolosa come Dolgopolov, Verdasco, Monfils, Istomin, Chardy e via dicendo.

Gli Australian Open sono ormai alle porte. Ci aspettano lunghe nottate, sorprese e tanti match entusiasmanti. La sensazione è che potremo vivere una prima settimana molto particolare, e speriamo anche una seconda non scontata. Allacciate le cinture…

Marco Mazzoni

@marcomazz