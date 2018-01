La pagina delle italiane Live (WTA). Le azzurre in campo Domenica 07 Gennaio 2018. Camila Giorgi supera le qualificazioni a Sydney

Camila Giorgi è approdata nel tabellone principale del torneo WTA Premier di Sydney.

La 26enne marchigiana, numero 80 del ranking Wta, nel decisivo turno di qualificazione ha sconfitto per 64 61, in poco meno di un’ora e un quarto, la tedesca Carina Witthoeft, numero 50 della classifica mondiale.

Nel main draw la Giorgi dovrà vedersela subito con la statunitense Sloane Stephens, numero 13 della classifica mondiale e sesta testa di serie.

WTA Sydney Premier | Cemento | $799.000

WTA Sydney Camila Giorgi Camila Giorgi 6 6 Carina Witthoeft [5] Carina Witthoeft [5] 4 1 Vincitore: C. GIORGI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 C. Witthoeft 0-15 0-30 15-40 30-40 5-1 → 6-1 C. Giorgi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 C. Witthoeft 0-15 df 0-30 0-40 15-40 df 3-1 → 4-1 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 C. Witthoeft 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 C. Giorgi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 C. Witthoeft 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 C. Giorgi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 C. Witthoeft 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 C. Giorgi 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 5-2 → 5-3 C. Witthoeft 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 5-1 → 5-2 C. Giorgi 15-0 15-15 15-30 df 30-30 ace 40-30 4-1 → 5-1 C. Witthoeft 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 3-1 → 4-1 C. Giorgi 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 C. Witthoeft 15-0 40-0 ace ace 2-0 → 2-1 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 C. Witthoeft 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

1 Aces 43 Double Faults 372% 1st Serve % 62%28/41 (68%) 1st Serve Points Won 23/39 (59%)9/16 (56%) 2nd Serve Points Won 9/24 (38%)5/6 (83%) Break Points Saved 6/11 (55%)8 Service Games Played 916/39 (41%) 1st Return Points Won 13/41 (32%)15/24 (63%) 2nd Return Points Won 7/16 (44%)5/11 (45%) Break Points Won 1/6 (17%)9 Return Games Played 837/57 (65%) Total Service Points Won 32/63 (51%)31/63 (49%) Total Return Points Won 20/57 (35%)68/120 (57%) Total Points Won 52/120 (43%)

80. Singles ranking 49.

30. 12. 1991 Birthdate 16. 2. 1995

right Plays right

