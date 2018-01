Lemon Bowl 2018: Domani l’Atto Conclusivo. Derby romano Gatto-Rapagnetta. Nell’Under 12 brillano Tyra Grant e Yannick Alexandrescu

Il Lemon Bowl 2018 sta giungendo alle battute conclusive. I campi del New Penta 2000, con gli spalti pieni in ogni ordine di posto, sono stati il palcoscenico delle semifinali. Attori protagonisti, come sempre, le piccole grandi speranze del futuro, in campo dalle 10.30 di questa mattina a caccia di un posto sul gradino più alto del podio.

Under 10, la finale sarà Grant – Giambelli. A contendersi il titolo di reginetta Under 10 saranno Tyra Grant e Carla Giambelli. Tutto secondo pronostico, con l’allieva di Riccardo Piatti che ha impiegato meno di un’ora per avere la meglio di Sabrina Baranovschi (6-0 6-1 il punteggio finale). Senza storia anche l’altra semifinale fra Carla Giambelli e Paola Pieragostini, terminata con il punteggio di 6-0 6-2 in favore dell’atleta del Molinetto Country Club di Cernusco sul Naviglio. “Avevo già incontrato Paola lo scorso anno – ha dichiarato a fine partita – ma oggi è stato più facile perché mi sono sentita più sciolta sin dai primi colpi. Mi sono divertita molto e credo di aver giocato davvero bene”. Carla è già molto carica per la finale di domani. “Conosco Tyra, so che sarà dura. Se potessi le leverei il rovescio”. In campo maschile approdano in finale il romeno Yannik Alexandrescu, che ha sconfitto il toscano Raffaele Ciurnelli (7-5 6-2) e Claudio Paolini, più solido e centrato dell’avversario Gioele Cerelli (6-1 6-2).

Under 12, ancora Gatto vs Rapagnetta. Giorgio Gatto e Daniele Rapagnetta non deludono le aspettative. Sono loro i finalisti nella categoria Under 12 maschile. Già 17 i precedenti tra i due, con Rapagnetta in vantaggio. L’allievo di coach Di Trento ha superato il pur bravo Lorenzo Carboni con il punteggio di 6-3 6-1, mentre Gatto ha lasciato appena 5 game a Lorenzo Angelini. “Ho giocato bene, sono stato concentrato dal primo all’ultimo punto”. Tante le sfide tra i due ma quella di domani sarà il primo match qui al Lemon Bowl. “Conosco benissimo Daniele, so cosa devo fare. Sarà una partita molto difficile”. Sono servite quasi tre ore ad Elisa Vincenti (5-7 6-4 6-3 il punteggio finale) per battere Francesca Di Matteo, campionessa uscente Under 10, e raggiungere la finale. “Sono stanca ma molto soddisfatta – le sue parole -. Dopo aver perso il primo set ho avuto un po’ di timore, sono andata sotto 2-0 anche nel secondo e solo dopo aver recuperato sul 2-2 ho capito che avrei potuto farcela”. A contenderle il trono di campionessa Under 12 ci sarà la grande favorita Nadine Barbarossa, che ha avuto la meglio in due combattuti set di Vittoria Paganetti.

Under 14, un super Scotuzzi centra la finale. La finale per il titolo di Campione Under 14 se la giocheranno Federico Scotuzzi, che ha sconfitto con il punteggio di 7-5 6-3 Pietro Lavoratori e Mariano Tammaro, che in un match pieno di alti e bassi è riuscito a superare Peter Buldorini con il punteggio di 6-1 1-6 6-4. Saranno invece Emma Belluomini e Irina Michela Furtuna a contendersi il titolo di campionessa Under 14. La giocatrice di origine romena ha superato Claudia Loioli (6-2 7-6), mentre la giovane atleta del Ct Lucca ha sconfitto in due set Mariapia Vivenzio. Domani le finali a partire dalle ore 10.00.

Risultati semifinali

Under 8 maschile. Andrea d’Alberto d. Alessandro Betti 6-3 7-5. Zeno Roveri d. Riccardo Candelieri 6-1 6-1.

Under 8 femminile. Elisabetta Bucci d. Silvia Dalle Molle 6-1 rit. Sara Brescini d. Aurelia Schober 6-4 6-3.

Under 10 maschile. Yannik Alexandrescu d. Raffaele Ciurnelli 7-5 6-2. Claudio Paolini d. Gioele Cerelli 6-1 6-2.

Under 10 femminile. Tyra Grant d. Sabrina Barbanovschi 6-0 6-1. Carla Giambelli d. Paola Pieragostini 6-0 6-2.

Under 12 maschile. Daniele Rapagnetta d. Lorenzo Carbone 6-3 6-1. Giorgio Gatto d. Lorenzo Angelini 6-2 6-3.

Under 12 femminile. Elisa Vincenti d. Francesca De Matteo 5-7 6-4 6-3. Nadine Barbarossa d. Vittoria Paganetti 6-3 7-6.

Under 14 maschile. Federico Scotuzzi d. Pietro Lavoratori 7-5 6-3. Mariano Tammaro d. Peter Buldorini d. 6-1 1-6 6-4.

Under 14 femmninile. Emma Belluomini d. Mariapia Vivenzio 6-4 6-3. Irina Michela Furtuna d. Claudia Loioli 6-2 7-6.