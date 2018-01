WTA Sydney: Il Tabellone Principale. Muguruza e Venus Williams sono le prime due teste di serie

WTA Sydney Premier | Cemento | $799.000

(1/WC) Muguruza, Garbiñe vs Bye

Qualifier vs Bertens, Kiki

Gavrilova, Daria vs (WC) Rogowska, Olivia

(WC) Stosur, Samantha vs (7) Goerges, Julia

(3) Ostapenko, Jelena vs Makarova, Ekaterina

Kasatkina, Daria vs Strycova, Barbora

Barty, Ashleigh vs Qualifier

(WC) Perez, Ellen vs (5) Mladenovic, Kristina

(6) Stephens, Sloane vs Qualifier

Lucic-Baroni, Mirjana vs Kvitova, Petra

Qualifier vs Rybarikova, Magdalena

Radwanska, Agnieszka vs (4) Konta, Johanna

(8) Sevastova, Anastasija vs Cibulkova, Dominika

Vesnina, Elena vs Peng, Shuai

Safarova, Lucie vs Kerber, Angelique

Bye vs (2) Williams, Venus