ATP Auckland: Il Main Draw. Nessun italiano presente

ATP Auckland 250 | Cemento | $501.345

(1) Sock, Jack vs Bye

Qualifier vs Gojowczyk, Peter

Haase, Robin vs Qualifier

(WC) Tsitsipas, Stefanos vs (8) Rublev, Andrey

(3) Querrey, Sam vs Bye

Vesely, Jiri vs Qualifier

Johnson, Steve vs Harrison, Ryan

(WC) Venus, Michael vs (5) Bautista Agut, Roberto

(7) Ferrer, David vs (WC) Wu, Yibing

Young, Donald vs Sousa, Joao

Chung, Hyeon vs Edmund, Kyle

Bye vs (4) Isner, John

(6) Cuevas, Pablo vs Pella, Guido

Sugita, Yuichi vs Khachanov, Karen

Shapovalov, Denis vs Qualifier

Bye vs (2) del Potro, Juan Martin