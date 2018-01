Hopman Cup: Stati Uniti-Giappone 2-1 con i ritiri di Sock e Osaka. Alla fine gioca anche Pat Cash

Il primo match della sessione diurna del 2 gennaio 2018 alla Hopman Cup si è trasformato in un festival dei ritiri. La sfida tra Stati Uniti e Giappone, infatti, è stata bersagliata dai forfait da entrambe le parti.

In apertura di programma, è arrivata la notizia del ritiro di Naomi Osaka a causa di un attacco influenzale. Punto assegnato d’ufficio, dunque, agli Stati Uniti con Coco Vandeweghe che è comunque scesa in campo per un’esibizione contro la giovane australiana Maddison Inglis e si è imposta in due set, col punteggio di 7-5 6-2.

Come secondo incontro, era in programma il singolare maschile: anche questa sfida, però, ha visto un ritiro. E’ stato Jack Sock a dover alzare bandiera bianca nel corso del secondo set contro Yuichi Sugita, che aveva vinto la frazione d’apertura al tiebreak per sette punti ad uno.

Sul punteggio di 1-1, con Osaka e Sock fuori dai giochi, si è disputato un doppio simbolico: Inglis e Sugita hanno battuto in rimonta Vandeweghe e Pat Cash col punteggio di 0-4 4-3(2) 4-0.

Gli organizzatori hanno assegnato il punto del doppio agli Stati Uniti, siccome il forfait della tennista giapponese è arrivato prima di quello di Sock. La compagine statunitense, finalista uscente, conquista dunque un’altra vittoria dopo quella del Day1 contro la Russia di Karen Khachanov e Anastasia Pavlyuchenkova.

STATI UNITI b. GIAPPONE 2-1

Yuichi Sugita (JPN) b. Jack Sock (USA) 7-6(1) 1-1 Rit.

Coco Vandeweghe (USA) b. Maddison Inglis (AUS) 7-5 6-2*

Maddison Inglis (AUS)/Yuichi Sugita (JPN) b. Coco Vandeweghe (USA)/Pat Cash (AUS) 0-4 4-3(2) 4-0**

*Punteggio di 6-0 6-0 assegnato d’ufficio agli Stati Uniti in virtù del ritiro di Naomi Osaka per attacco influenzale

**Punteggio di 6-0 6-0 assegnato d’ufficio agli Stati Uniti in virtù del ritiro di Naomi Osaka, arrivato prima del forfait di Jack Sock.

CLASSIFICA GRUPPO B

Stati Uniti 2W 0L

Svizzera 1W 0L

Russia 0W 1L

Giappone 0W 2L

Lorenzo Carini