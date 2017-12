Simona Halep ringrazia l’Adidas ed oscura il marchio

Simona Halep, la numero uno del mondo, inizierà il 2018 senza un contratto di abbigliamento, dopo non aver rinnovato l’accordo con Adidas un legame che aveva con il marchio tedesco dal 2014. La separazione tra Halep e Adidas era già stata segnalata nei giorni scorsi, ma è stato confermato domenica dalla stessa romena.

“Grazie per questi magnifici quattro anni. È un giorno triste per me, ma sono entusiasta di ciò che mi riserverà il futuro”, ha detto su Twitter la leader del ranking mondiale, che si trova a Shenzhen, in Cina, per iniziare la stagione.

Ed è stato proprio a Shenzhen che la Halep è apparsa ancora vestita in Adidas, ma con tutti i loghi oscurati, come notato dal fotografo “Jimmie48”.

La Halep sta negoziando con diversi marchi, ma non in tempo per questo primo torneo, dove affronterà l’americana Nicole Gibbs al primo turno, proprio nella giornata di oggi.