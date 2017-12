Serena Williams ritorna in campo ad Abu Dhabi. Perde solo al supertiebreak contro Jelena Ostapenko (con il video della partita)

Serena ritorna in campo

Serena Williams è tornata in campo per la sua prima partita dopo la gravidanza.

Nell’esibizione di Abu Dhabi l’ex n.1 del mondo è stata sconfitta da Jelena Ostapenko con il risultato di 62 36 10-5 al supertiebreak.

La Williams ha perso rapidamente il primo set 6-2 contro la Ostapenko. Serena poi dopo aver vinto il secondo parziale per 6 a 3, è andata subito sotto nel supertiebreak per 0 a 5, prima di perdere la partita per 5 punti a 10.

Serena non giocava un match ufficiale dalla vittoria del 23esimo titolo del Grand Slam all’Australian Open dello scorso anno, mentre era incinta di circa otto settimane.

“Sono eccitata, è bello essere di nuovo in campo”, ha detto la Williams dopo la partita. “È stato un buon momento per me. Le prime partite sono sempre incredibilmente difficili, specialmente dopo aver avuto un bambino.”