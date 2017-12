La pagina degli Italiani Live (ATP-WTA-Challenger). Gli azzurri in campo Sabato 30 Dicembre. Tris azzurro a Doha. Ok Seppi, Berrettini e Travaglia che approdano al turno decisivo. Bene Jasmine Paolini e Deborah Chiesa

Bene Andreas Seppi, Matteo Berrettini e Stefano Travaglia nelle qualificazioni del torneo ATP 250 di Doha.

Il 33enne di Caldaro, numero 86 del ranking mondiale e prima testa di serie delle quali, ha regolato per 64 63, in un’ora e 6 minuti di gioco, il francese Calvin Hemery, numero 157 Atp, e si giocherà un posto nel tabellone principale con il bosniaco Mirza Basic, numero 138 del ranking e ottava testa di serie.

Berrettini, invece, ha superato per 64 75, in un’ora e 32 minuti, il britannico Liam Broady, numero 170 Atp: prossimo avversario nel turno decisivo di qualificazione il tedesco Maximilian Marterer, numero 90 della classifica mondiale.

Stefano Travaglia ha sconfitto all’esordio il ceco Vaclav Safranek, numero 228 Atp dopo aver rimontato nel secondo set uno svantaggio di 0 a 4 e si è aggiudicato l’incontro con il risultato di 76 (6) 76 (4).

Al turno finale sfiderà Aldin Setkic classe 1987 e n.179 ATP.

Esordio vincente per Deborah Chiesa nelle qualificazioni del torneo WTA International di Auckland.

La 21enne trentina, numero 195 del ranking mondiale, ha superato in rimonta (36 62 61 il punteggio, in un’ora e 34 minuti di gioco) la britannica Suzy Larkin, numero 710 Wta, entrata come alternate al posto della statunitense Danielle Collins, inizialmente sorteggiata contro l’italiana. Al secondo turno la Chiesa trova come avversaria la croata Tereza Mrdeza, numero 226 del ranking Wta.

Parte con il piede giusto Jasmine Paolini nelle qualificazioni del WTA International di Shenzhen.

La 21enne di Castelnuovo Garfagnana, numero 172 del ranking mondiale, al primo turno ha sconfitto per 63 64, in un’ora e un quarto di gioco, la slovacca Anna Karolina Schmiedlova, numero 136 Wta.

L’azzurra si giocherà un posto in tabellone principale affrontando nel turno di qualificazione la cinese Jing-Jing Lu, numero 165 Wta.

ATP Doha 250 | Cemento | $1.286.675

1TQ Seppi – Hemery (0-0) ore 09:00



ATP Doha Andreas Seppi [1] Andreas Seppi [1] 6 6 Calvin Hemery Calvin Hemery 4 3 Vincitore: A. SEPPI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 C. Hemery 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 C. Hemery 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 df 3-3 → 4-3 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 3-3 C. Hemery 15-0 ace 30-0 40-0 3-1 → 3-2 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 ace 2-1 → 3-1 C. Hemery 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 C. Hemery 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-4 → 6-4 C. Hemery 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 A. Seppi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-2 → 5-3 C. Hemery 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-1 → 5-2 A. Seppi 15-0 ace 30-0 40-0 4-1 → 5-1 C. Hemery 15-0 15-30 df 15-40 df 30-40 ace df 3-1 → 4-1 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 C. Hemery 0-15 0-30 df 0-40 1-1 → 2-1 A. Seppi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 C. Hemery 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

3 Aces 30 Double Faults 844% 1st Serve % 43%18/23 (78%) 1st Serve Points Won 15/21 (71%)16/29 (55%) 2nd Serve Points Won 11/28 (39%)4/6 (67%) Break Points Saved 2/7 (29%)9 Service Games Played 106/21 (29%) 1st Return Points Won 5/23 (22%)17/28 (61%) 2nd Return Points Won 13/29 (45%)5/7 (71%) Break Points Won 2/6 (33%)10 Return Games Played 934/52 (65%) Total Service Points Won 26/49 (53%)23/49 (47%) Total Return Points Won 18/52 (35%)57/101 (56%) Total Points Won 44/101 (44%)

Seppi – Hemery

86. Singles ranking 157.

21. 2. 1984 Birthdate 28. 1. 1995

right Plays right

In caso di vittoria sfiderà al Turno Decisivo

Vatutin vs [8] Mirza Basic



ATP Doha Alexey Vatutin Alexey Vatutin 3 4 Mirza Basic [8] Mirza Basic [8] 6 6 Vincitore: M. BASIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Basic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-5 → 4-6 A. Vatutin 0-15 df 0-30 0-40 4-4 → 4-5 M. Basic 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 A. Vatutin 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 M. Basic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 df A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 A. Vatutin 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 M. Basic 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 A. Vatutin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 M. Basic 15-0 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 A. Vatutin 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Basic 15-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 3-6 A. Vatutin 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 M. Basic 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 A. Vatutin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-3 → 2-4 M. Basic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 A. Vatutin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 M. Basic 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Vatutin 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Basic 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

1TQ Broady – Berrettini (0-0) ore 09:00



ATP Doha Liam Broady Liam Broady 4 5 Matteo Berrettini [7] Matteo Berrettini [7] 6 7 Vincitore: M. BERRETTINI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 L. Broady 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 5-6 M. Berrettini 15-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 L. Broady 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 L. Broady 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-3 → 4-3 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 L. Broady 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 M. Berrettini 15-0 ace 30-0 30-15 df 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 L. Broady 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 L. Broady 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 4-5 → 4-6 L. Broady 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-4 → 3-5 L. Broady 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 M. Berrettini 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 L. Broady 0-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 M. Berrettini 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 L. Broady 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 L. Broady 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

2 Aces 100 Double Faults 164% 1st Serve % 58%36/49 (73%) 1st Serve Points Won 31/37 (84%)10/27 (37%) 2nd Serve Points Won 16/27 (59%)2/4 (50%) Break Points Saved 1/1 (100%)11 Service Games Played 116/37 (16%) 1st Return Points Won 13/49 (27%)11/27 (41%) 2nd Return Points Won 17/27 (63%)0/1 (0%) Break Points Won 2/4 (50%)11 Return Games Played 1146/76 (61%) Total Service Points Won 47/64 (73%)17/64 (27%) Total Return Points Won 30/76 (39%)63/140 (45%) Total Points Won 77/140 (55%)

Broady – Berrettini

170. Singles ranking 135.

4. 1. 1994 Birthdate 12. 4. 1996

left Plays right

In caso di vittoria sfiderà al Turno Decisivo

Marterer vs [WC] Mousa Shanan Zayed



ATP Doha Maximilian Marterer [2] Maximilian Marterer [2] 6 6 Mousa Shanan Zayed Mousa Shanan Zayed 1 1 Vincitore: M. MARTERER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 M. Marterer 0-15 15-15 ace 40-15 5-1 → 6-1 M. Shanan Zayed 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-1 → 5-1 M. Marterer 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 3-1 → 4-1 M. Shanan Zayed 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 M. Marterer 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Shanan Zayed 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Marterer 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 M. Shanan Zayed 0-15 0-30 0-40 15-40 5-1 → 6-1 M. Marterer 15-0 40-0 4-1 → 5-1 M. Shanan Zayed 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 M. Marterer 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 M. Shanan Zayed 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 M. Marterer 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 M. Shanan Zayed 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

1TQ Safranek – Travaglia (0-1) 2 incontro dalle ore 09:00



ATP Doha Vaclav Safranek Vaclav Safranek 6 6 Stefano Travaglia [6] Stefano Travaglia [6] 7 7 Vincitore: S. TRAVAGLIA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* df 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 4-4* 4*-5 ace 4*-6 6-6 → 6-7 V. Safranek 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 S. Travaglia 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 V. Safranek 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 4-5 → 5-5 S. Travaglia 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 4-4 → 4-5 V. Safranek 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 4-3 → 4-4 S. Travaglia 15-0 30-0 4-2 → 4-3 V. Safranek 15-0 15-15 15-30 15-40 4-1 → 4-2 S. Travaglia 30-0 40-0 4-0 → 4-1 V. Safranek 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 4-0 S. Travaglia 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 V. Safranek 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 S. Travaglia 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* ace 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* ace 5*-6 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 S. Travaglia 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 6-5 → 6-6 V. Safranek 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 S. Travaglia 15-0 15-15 df 30-15 ace 30-30 40-30 ace 5-4 → 5-5 V. Safranek 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 S. Travaglia 30-0 ace 40-0 ace 4-3 → 4-4 V. Safranek 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 df 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 S. Travaglia 30-0 ace 40-0 ace 3-2 → 3-3 V. Safranek 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 S. Travaglia 15-0 ace 40-0 ace 2-1 → 2-2 V. Safranek 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 1-1 → 2-1 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 V. Safranek 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 1-0

6 Aces 217 Double Faults 356% 1st Serve % 59%37/57 (65%) 1st Serve Points Won 35/42 (83%)24/45 (53%) 2nd Serve Points Won 17/29 (59%)5/7 (71%) Break Points Saved 3/5 (60%)12 Service Games Played 127/42 (17%) 1st Return Points Won 20/57 (35%)12/29 (41%) 2nd Return Points Won 21/45 (47%)2/5 (40%) Break Points Won 2/7 (29%)12 Return Games Played 1261/102 (60%) Total Service Points Won 52/71 (73%)19/71 (27%) Total Return Points Won 41/102 (40%)80/173 (46%) Total Points Won 93/173 (54%)

Safranek – Travaglia

228. Singles ranking 134.

20. 5. 1994 Birthdate 18. 12. 1991

right Plays right

In caso di vittoria sfiderà al Turno Decisivo

[4] Brown vs Setkic



ATP Doha Dustin Brown [4] Dustin Brown [4] 3 2 Aldin Setkic Aldin Setkic 6 6 Vincitore: A. SETKIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Setkic 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 2-5 → 2-6 D. Brown 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-5 → 2-5 A. Setkic 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 1-4 → 1-5 D. Brown 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 A. Setkic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 D. Brown 0-15 0-40 1-1 → 1-2 A. Setkic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 1-0 → 1-1 D. Brown 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Setkic 15-0 30-0 ace 40-0 3-5 → 3-6 D. Brown 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 A. Setkic 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 D. Brown 15-0 ace 40-0 ace 2-3 → 3-3 A. Setkic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 D. Brown 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 A. Setkic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 D. Brown 15-0 30-0 40-15 ace 0-1 → 1-1 A. Setkic 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

WTA Auckland International | Cemento | $250.000

1TQ Chiesa – (Alt) Larkin (0-0) 6 incontro dalle ore 22:00



WTA Auckland D. Chiesa D. Chiesa 3 6 6 S. Larkin S. Larkin 6 2 1 Vincitore: D. Chiesa Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6

2 Aces 12 Double Faults 665% 1st Serve % 67%28/46 (61%) 1st Serve Points Won 30/60 (50%)14/25 (56%) 2nd Serve Points Won 12/30 (40%)3/7 (43%) Break Points Saved 9/16 (56%)12 Service Games Played 1230/60 (50%) 1st Return Points Won 18/46 (39%)18/30 (60%) 2nd Return Points Won 11/25 (44%)7/16 (44%) Break Points Won 4/7 (57%)12 Return Games Played 1242/71 (59%) Total Service Points Won 42/90 (47%)48/90 (53%) Total Return Points Won 29/71 (41%)90/161 (56%) Total Points Won 71/161 (44%)

Chiesa – (Alt) Larkin

195 WTA rankings 746

13. 6. 1996 Birthdate 16. 6. 1992

right Plays right

In caso di vittoria sfiderà al 2°TQ

[3] Golubic vs Tereza Mrdeza



WTA Auckland Viktorija Golubic [3] Viktorija Golubic [3] 6 5 2 Tereza Mrdeza Tereza Mrdeza 3 7 6 Vincitore: T. MRDEZA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 V. Golubic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-5 → 2-6 T. Mrdeza 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 df 1-5 → 2-5 V. Golubic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 T. Mrdeza 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 V. Golubic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 T. Mrdeza 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 V. Golubic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 T. Mrdeza 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 V. Golubic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-6 → 5-7 T. Mrdeza 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 V. Golubic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 5-4 → 5-5 T. Mrdeza 0-15 0-30 0-40 4-4 → 5-4 V. Golubic 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 T. Mrdeza 0-15 0-30 15-30 15-40 2-4 → 3-4 V. Golubic 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 T. Mrdeza 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 V. Golubic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 T. Mrdeza 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 V. Golubic 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 T. Mrdeza 0-15 0-30 0-40 15-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 V. Golubic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 T. Mrdeza 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 V. Golubic 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 T. Mrdeza 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 4-2 V. Golubic 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 3-2 T. Mrdeza 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 V. Golubic 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 T. Mrdeza 0-15 15-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 V. Golubic 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 0-0 → 1-0

WTA Shenzhen International | Cemento | $750.000

1TQ Schmiedlova – Paolini (0-0) ore 04:00



WTA Shenzhen Anna Karolina Schmiedlova [4] Anna Karolina Schmiedlova [4] 3 4 Jasmine Paolini Jasmine Paolini 6 6 Vincitore: J. PAOLINI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 A. Karolina Schmiedlova 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 J. Paolini 15-0 15-15 30-15 40-30 4-3 → 4-4 A. Karolina Schmiedlova 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 J. Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 A. Karolina Schmiedlova 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-2 → 3-2 J. Paolini 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 A. Karolina Schmiedlova 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 J. Paolini 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 1-1 A. Karolina Schmiedlova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 A. Karolina Schmiedlova 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 2-5 → 3-5 J. Paolini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 A. Karolina Schmiedlova 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 J. Paolini 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 A. Karolina Schmiedlova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 J. Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Karolina Schmiedlova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 J. Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

5 Aces 02 Double Faults 171% 1st Serve % 58%26/41 (63%) 1st Serve Points Won 25/33 (76%)7/17 (41%) 2nd Serve Points Won 14/24 (58%)3/6 (50%) Break Points Saved 3/4 (75%)9 Service Games Played 108/33 (24%) 1st Return Points Won 15/41 (37%)10/24 (42%) 2nd Return Points Won 10/17 (59%)1/4 (25%) Break Points Won 3/6 (50%)10 Return Games Played 933/58 (57%) Total Service Points Won 39/57 (68%)18/57 (32%) Total Return Points Won 25/58 (43%)51/115 (44%) Total Points Won 64/115 (56%)

Schmiedlova – Paolini

137. Singles ranking 168.

13. 9. 1994 Birthdate 4. 1. 1996

right Plays right

In caso di vittoria sfiderà al Turno Decisivo

Jing-Jing Lu vs [7] Tereza Martincova



WTA Shenzhen Jing-Jing Lu Jing-Jing Lu 7 6 Tereza Martincova [7] Tereza Martincova [7] 6 4 Vincitore: J. LU Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Lu 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 T. Martincova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 5-4 J. Lu 15-0 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 4-4 T. Martincova 0-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 J. Lu 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 T. Martincova 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 J. Lu 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 T. Martincova 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 J. Lu 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 T. Martincova 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 5*-2 6*-2 6-6 → 7-6 T. Martincova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 J. Lu 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 T. Martincova 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 J. Lu 0-15 0-30 0-40 df 5-3 → 5-4 T. Martincova 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 J. Lu 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 T. Martincova 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 4-1 → 4-2 J. Lu 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 T. Martincova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 J. Lu 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 2-1 T. Martincova 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 1-0 → 2-0 J. Lu 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Challenger Noumea CH | Cemento | $75.000

1TQ Caruana – Cuc (0-0) ore 03:00



CH Noumea Liam Caruana [4] Liam Caruana [4] 6 6 Danut Cuc Danut Cuc 3 1 Vincitore: L. CARUANA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 D. Cuc 15-0 ace 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-A 40-40 40-A 5-1 → 6-1 L. Caruana 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 D. Cuc 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 4-1 L. Caruana 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 D. Cuc 0-15 df 0-30 0-40 df 1-1 → 2-1 L. Caruana 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 D. Cuc 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 A-40 ace 40-40 df A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 L. Caruana 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 D. Cuc 0-15 df 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 L. Caruana 15-0 40-0 3-3 → 4-3 D. Cuc 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 L. Caruana 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 3-1 → 3-2 D. Cuc 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df 2-1 → 3-1 L. Caruana 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 1-1 → 2-1 D. Cuc 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 L. Caruana 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

1 Aces 52 Double Faults 838% 1st Serve % 60%14/17 (82%) 1st Serve Points Won 23/39 (59%)18/28 (64%) 2nd Serve Points Won 7/26 (27%)0/1 (0%) Break Points Saved 6/11 (55%)8 Service Games Played 816/39 (41%) 1st Return Points Won 3/17 (18%)19/26 (73%) 2nd Return Points Won 10/28 (36%)5/11 (45%) Break Points Won 1/1 (100%)8 Return Games Played 832/45 (71%) Total Service Points Won 30/65 (46%)35/65 (54%) Total Return Points Won 13/45 (29%)67/110 (61%) Total Points Won 43/110 (39%)

Caruana – Cuc

429. Singles ranking Nr.

22. 1. 1998 Birthdate 3. 3. 1998

right Plays right

In caso di vittoria sfiderà al Turno Decisivo

Barry Sam

Born: 27. 1. 1992

Current/Highest rank – singles: 464. / 255.

Current/Highest rank – doubles: 918. / 221.

Sex: man

Plays: right

Challenger Bangkok CH | Cemento | $50.000

1TQ Cipolla – Ollert (0-0) ore 06:30



CH Bangkok Flavio Cipolla Flavio Cipolla 15 5 6 4 Lukas Ollert • Lukas Ollert 0 7 4 1 Vincitore: F. CIPOLLA per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 L. Ollert 0-15 4-1 F. Cipolla 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 df 3-1 → 4-1 L. Ollert 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 F. Cipolla 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 2-1 L. Ollert 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-0 → 2-0 F. Cipolla 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 L. Ollert 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 5-4 → 6-4 F. Cipolla 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 L. Ollert 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 F. Cipolla 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 df 40-A 4-2 → 4-3 L. Ollert 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 F. Cipolla 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 L. Ollert 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 2-1 → 2-2 F. Cipolla 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 L. Ollert 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 1-0 → 1-1 F. Cipolla 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 L. Ollert 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 F. Cipolla 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 5-5 → 5-6 L. Ollert 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 F. Cipolla 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 L. Ollert 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 F. Cipolla 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 L. Ollert 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 F. Cipolla 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 L. Ollert 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 F. Cipolla 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 L. Ollert 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 F. Cipolla 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

3 Aces 24 Double Faults 563% 1st Serve % 49%35/54 (65%) 1st Serve Points Won 23/38 (61%)18/32 (56%) 2nd Serve Points Won 21/39 (54%)5/9 (56%) Break Points Saved 6/11 (55%)14 Service Games Played 1315/38 (39%) 1st Return Points Won 19/54 (35%)18/39 (46%) 2nd Return Points Won 14/32 (44%)5/11 (45%) Break Points Won 4/9 (44%)13 Return Games Played 1453/86 (62%) Total Service Points Won 44/77 (57%)33/77 (43%) Total Return Points Won 33/86 (38%)86/163 (53%) Total Points Won 77/163 (47%)

Cipolla – Ollert

NR. Singles ranking 720.

20. 10. 1983 Birthdate 25. 11. 1992

right Plays right