Thomas Fabbiano si allena con Roger Federer a Dubai

Thomas Fabbiano che in questi giorni sta ultimando la sua preparazione a Dubai, oggi si è allenato insieme al numero due del mondo e vincitore di 19 slam Roger Federer.

Il tennista pugliese dichiara sulla sua pagina facebook: “Sapevo che Federer era a Dubai. Ieri mi ha scritto Ivan Ljubicic chiedendomi se fossi disponibile ad allenarmi con Roger. Il mio allenamento del giorno dopo era già programmato con il mio allenatore, due ore di cesto per mettere a posto qualche accorginento sui miei colpi. Ma non potevo non cogliere quest’occasione. Vedere dall’altra parte della rete colui che mi ha fatto emozionare per anni in tv, non nego che mi ha fatto un certo effetto. Grazie a questo sport per avermi fatto provare queste emozioni!”