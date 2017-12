Severin Luthi miglior allenatore svizzero del 2017. Le congratulazioni dell’amico Roger Federer

Domenica è stato il giorno in cui si sono scelti i migliori sportivi svizzeri del 2017.

Con Roger Federer che ha vinto il premio come miglior sportivo del suo paese per la settima volta nella sua carriera, ecco che il tennis è stato ancora una volta preminente nella cerimonia.

L’allenatore e amico di Federer Severin Luthi è stato eletto miglior allenatore svizzero dell’anno. Un premio che ha ottenuto subito le congratulazioni dal vincitore di 19 titoli del Grand Slam sul suo account Twitter.

Congratulations on coach of the year in Switzerland 🇨🇭, So well deserved, lucky 🍀 to have you on my team. You’ve been a rock in my corner for years. 👊🏻 Thank you 🙏🏼 pic.twitter.com/gTDr75Xmpf

— Roger Federer (@rogerfederer) 10 dicembre 2017