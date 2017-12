Petra Kvitova ed il duro allenamento

Petra Kvitova si sta allenando duramente per essere preparata al meglio all’inizio della stagione 2018.

“Quando ho saputo del premio Fair Play ero molto felice perché non me lo aspettavo. So di averlo già vinto in altre occasioni, ma questo è senza dubbio il più speciale per me. E’ importante comportarsi bene in campo: dovrebbe essere una cosa normale, a me viene naturale e non è così difficile. Sono una che vuole combattere in campo, ma fuori sono una persona normale. Mi piace salutare tutte e sorridere“.

“Non ho mai fatto una preparazione fisica così dura. Finora tutto sta andando per il verso giusto. Sto bene, mi sento di poter tornare ad alto livello, non vedo l’ora di giocare partite che è molto più divertente che allenarsi…. Sto lavorando molto sul servizio: quest’anno ho commesso troppi doppi falli. In ogni caso devi essere al top in tutto è fondamentale per competere con le migliori. Inizierò la stagione a Brisbane: partirò il 26 dicembre. Non vedo l’ora di giocare in Australia: amo la gente, il clima, i campi. E’ un posto davvero speciale“.