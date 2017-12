Australian Open 2018: Destanee Aiava e Jaimee Fourlis in lotta per una wild card

Destanee Aiava e Jaimee Fourlis sono le finaliste dei Campionati Australiani Under 18. Come da tradizione, la vincitrice di questo torneo riceverà un invito per il tabellone principale degli Australian Open 2018.

Aiava e Fourlis, che si sono affrontate già in sei occasioni e si conoscono a memoria, daranno sicuramente vita ad un match combattuto ed equilibrato. Entrambe arrivano da una settimana nella quale hanno dominato le rispettive avversarie.

In semifinale, la classe 2000 Destanee Aiava (che lo scorso anno ha vinto una WC per gli Australian Open 2017, dove ha perso da Mona Barthel al primo turno) ha sconfitto con un doppio 6-1 Amber Marshall, mentre Jaimee Fourlis (alla caccia della terza apparizione in carriera nel tabellone principale di un Major dopo Australian Open e Roland Garros di quest’anno) ha battuto per 6-2 6-3 Alexandra Bozovic.

“E’ bellissimo poter avere ancora una volta l’opportunità di vincere una wild card per gli Australian Open. Giocherò ogni punto con la massima attenzione, sono concentrata in vista del match di domani”, ha commentato Aiava, attuale n.153 del ranking mondiale e vincitrice in stagione di due ITF da $25.000 in Australia.

Jaimee Fourlis, che ancora ricorda la sconfitta dello scorso anno proprio contro Aiava nella finale dei Campionati U18 (alla quale poi ha rimediato vincendo gli Australian Open Play-Off e raggiungendo il secondo turno a Melbourne Park, ndr), ha definito “opportunità da cogliere al volo” la partita di domani.

Lorenzo Carini