Frank Dancevic è il nuovo capitano del Canada. Dopo 13 anni finisce l’era di Martin Laurendeau

È Frank Dancevic il nuovo capitano di Coppa Davis del Canada.

Il 33enne canadese subentra a Martin Laurendeau, in carica da ben tredici anni, che lascia per seguire a tempo pieno il talento Denis Shapovalov, che ha preso per mano dopo i fatti del match contro la Gran Bretagna (pallina scagliata contro il giudice di sedia) e l’ha portato a disputare una seconda parte di stagione eccellente. Il miglior risultato raggiunto da Laurendeau alla guida della squadra nordamericana è la semifinale del 2013.

Dancevic, attualmente numero 362 del ranking Atp, è atteso da un esordio piuttosto complicato in casa della Croazia, ad Osijek, in programma a febbraio.





Antonio Galizia