Dal 2019 Feliciano Lopez sarà il Direttore del torneo Combined di Madrid

Feliciano López, ancora in attività come giocatore, sarà il nuovo direttore del torneo Combined di Madrid dal 2019, sostituendo il leggendario Manolo Santana nella posizione che detiene dal 2009.

La notizia è stata confermata questo pomeriggio in una conferenza stampa trasmessa in diretta sui social network dell’evento.

López, che non ha ancora intenzione di ritirarsi, sarà nel 2018 vice direttore del torneo, con Manolo Santana ancora in controllo come direttore.