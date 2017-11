Matteo Berrettini e il 2017: benvenuto fra i “grandi”

Il 2017 tennistico andato in archivio è stato l’anno della consacrazione per Matteo Berrettini, cresciuto esponenzialmente in classifica e in grado di piazzare risultati di prestigio, passando con agilità dal circuito futures a quello dei challenger. Il classe ’96 ha saputo accelerare al momento giusto, candidandosi come uno dei migliori prospetti del nostro tennis.

Servizio molto solido, dritto esplosivo, buona reattività in campo nonostante l’altezza importante (193 cm), un rovescio in costante miglioramento e un’attitudine da vincente nato che non trema mai, nemmeno nei momenti complicati: qualche piccolo passaggio a vuoto è stato comprensibile, anche se pesa il pensiero per me negativo di aver speso energie inutili in pre – quali varie. Bum Bum Berrettini meritava tanto la wild card al Foro Italico quanto al Master NextGen: non capisco perché far sprecare energie ed esporre a rischi infortuni una promessa del tennis italiano come lui che quegli inviti se li era guadagnati e meritati sul campo. Andiamo a vedere nello specifico il suo 2017 con l’ausilio di alcuni dati.

Best ranking al numero 120 ATP, leggermente migliore del 136 in cui stanzia questa settimana: 45 vittorie a fronte di 19 sconfitte, con un bilancio assai interessante sul cemento outdoor (23/8), scendendo di rendimento leggermente sulla terra battuta (12/8) e tornado a essere importante indoor (10/3, suddivise in 3/2 su cemento indoor e 7/1 su tappeto).

Matteo inizia l’anno a febbraio quando vince un future svizzero e mette a segno il primo acuto challenger della stagione, raggiungendo i quarti di finale sul duro indoor di Bergamo. A Marzo si parte per la Cina, fallendo le qualificazioni a Shenzen ma raggiungendo la prima finale challenger dell’anno in quel di Quanzhou, dove supera le quali e cede solo nell’atto conclusivo a Fabbiano, in questo periodo in splendida forma.

Ad aprile avviene il passaggio sulla terra rossa: l’inizio non è dei migliori, perdendo al 1T al challenger di Barletta, prima di raggiungere i quarti a Francavilla. Maggio è il mese sacro (…) delle pre – quali, che consegnano un Matteo stanco al main draw degli Internazionali d’Italia con il giovane italiano che esce al 1T contro Fabio Fognini, nettamente. Meno male che la tempra di Matteo è da combattente e quella che potrebbe essere una battuta d’arresto difficile da metabolizzare viene presto superata.

Berrettini prolunga la sua permanenza sul rosso nei mesi di giugno e luglio, perdendo a detta di molti il treno delle superfici rapide: eppure proprio in questo periodo dell’anno Matteo dà il meglio di sé.

Arrivano infatti i quarti di finale a Vicenza, le qualificazioni superate a Caltanissetta (sconfitta però al primo turno), prima della bellissima vittoria a San Benedetto, dove non cede nemmeno un set nell’intero torneo e supera in finale un giocatore esperto come Djere. Reattività ed esplosività vanno d’accordo con la sua capacità di spostarsi lungo la linea di fondocampo: l’esperimento terra battuta sembra essere finalmente riuscito. Il secondo turno post San Benedetto in quel di Cortina è comprensibile in quanto frutto di stanchezza ed euforia.

Si torna sul veloce ad agosto: a Segovia arriva una significativa semifinale cedendo all’australiano De Minaur, la finale a Portorose perdendo sul filo di lana contro Stakhovsky, prima del gran rimpianto della stagione, ovvero la mancata qualificazione al tabellone principale dello Slam newyorchese. Matteo cede al greco Tsitsipas al secondo turno in 3 tie break e il rimpianto c’è.

A settembre c’è un rapidissimo passaggio sulla terra rossa del challenger di Genova (1T contro Napolitano), prima di una bella tranche di cemento in Turchia dove raggiunge la finale al ch di Istanbul (sconfitta ancora in 3 set e con tanti rimpianti contro Jaziri) e i quarti di finale a Izmir (L contro il francese Robert).

Gli ultimi tornei regalano a ottobre solo due secondi turni a Tashkent perdendo da favorito contro Safranek e a Brest sul rapido indoor contro Humbert (in maniera assai netta). Piccole battute d’arresto o più semplicemente la stanchezza di fine anno che si fa sentire. Sia chiaro, quando si parla di stanchezza bisogna relativizzare tale termine: è vero che si tratta di un tennista ventunenne ma non va dimenticato che questo è stato il primo vero anno di tennis per Berrettini. E le pre – quali del Master NextGen a novembre non rappresentano di certo la ciliegina sulla torta…anzi…

Adesso però arriva il bello…ma anche il difficile: nel 2018 Matteo è chiamato non solo a confermare quanto di buono fatto quest’anno ma anche a continuare il suo processo di crescita. I mezzi ci sono e il tennis è di quelli importanti: attenzione a non caricare di attese però da top30, top50 o simili…per fortuna la testa di Matteo sembra essere ben piantata sulle spalle larghe che possiede e difficilmente si perderanno di vista i veri obiettivi della stagione che verrà: confermarsi e crescere…e la classifica verrà da sé.

Alessandro Orecchio