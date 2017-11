Stan Wawrinka e la sua conferenza stampa. Comunicherà qualcosa sulla stagione 2018

Stan Wawrinka terrà, come già annunciato nei giorni scorsi, una conferenza stampa venerdì 1 dicembre alle ore 10:00 del mattino al Country Club di Ginevra.

Lo svizzero parlerà in vista della stagione 2018.

Questo, come vedete dalle immagini, il breve comunicato dalla compagnia di management StarSwing che cura gli interessi di immagine di Wawrinka e che al momento l’unica fonte ufficiale.

Tante le ipotesi che si sono fatte su cosa riguarderà la conferenza stampa. Ovviamente questo scarno comunicato fa capire che Stan dovrà dire qualcosa sulla sua stagione 2018 che quindi potrebbe anche iniziare in ritardo.