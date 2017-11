Australian Open Play-Off Asia/Oceania, torneo maschile: si parte a Zhuhai!

Hanno preso il via nella giornata odierna, allo Zhuhai Hengqin International Tennis Centre di Zhuhai, i Play-Off riservati alla Zona Asia/Oceania che mettono in palio una wild card per il tabellone principale degli Australian Open 2018.

Solo cinque giocatori hanno preso parte al “sign-in” per le qualificazioni e, dunque, tre di questi sono stati ammessi di diritto al main draw con un bye. L’unico match giocato ha visto Lingxi Zhao superare l’atipico giapponese Toshihide Matsui per 6-4 7-5.

Nel frattempo, è stato sorteggiato anche il tabellone principale. Domani i primi incontri: occhi puntati su Soon Woo Kwon, Ze Zhang e Jurabek Karimov, giovane tennista uzbeko che potrebbe riuscire a dire la sua. Attenzione, ovviamente, anche all’esperto Hiroki Moriya, opposto all’indiano Balaji all’esordio.

TURNO DECISIVO QUALIFICAZIONI:

(1) Yosuke Watanuki b. BYE

(2) Vishnu Vardhan b. BYE

(3) Jurabek Karimov b. BYE

(4,WC) Lingxi Zhao b. (5) Toshihide Matsui 6-4 7-5

TABELLONE PRINCIPALE:

(1) Soon Woo Kwon vs (Q) Lingxi Zhao

(5) Tsung-Hua Yang vs (Q) Vishnu Vardhan

(3) Yusuke Takahashi vs (WC) Zihao Xia

(8) Hiroki Moriya vs N. Siriam Balaji

(Q) Jurabek Karimov vs (6) Sumit Nagal

(Q) Yosuke Watanuki vs (4) Zhe Li

(WC) Hao Wu vs (7) Zhizhen Zhang

(WC) Wishaya Trongcharoenchaikul vs (2) Ze Zhang





