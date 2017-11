Davis Cup – Finale – Francia vs Belgio 1.-1: Nessuna sorpresa. Goffin supera Pouille e Tsonga vince facile contro Darcis

David Goffin aveva portato il Belgio in vantaggio nella finale di Coppa Davis 2017 contro la Francia in corso sul veloce indoor dello Stade Pierre Mauroy di Lille.

Il 26enne di Rocourt ha battuto per 75 63 61, in poco meno di due ore, Lucas Pouille.

Nel secondo singolare Jo-Wilfried Tsonga ha pareggiato i conti dopo aver superato in maniera netta Steve Darcis in tre facili set.

Domani, con inizio alle ore 14, il doppio tra la coppia francese formata da Richard Gasquet e Pierre-Hugues Herbert e quella belga composta da Ruben Bemelmans e Joris De Loore (a meno di cambiamenti dell’ultim’ora dei due capitani).

Stade Pierre Mauroy, Lille, France – Surface: Hard – Rebound Ace, Indoor – Ball: Tecnifibre X-One

FRANCIA – BELGIO 1-1 – Finale Davis Cup 2017 – Veloce indoor

Lucas Pouille – David Goffin



Davis BEL - FRA L. Pouille L. Pouille 5 3 1 D. Goffin D. Goffin 7 6 6 Vincitore BEL Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 D. Goffin 15-0 ace 30-0 40-0 1-5 → 1-6 L. Pouille 0-15 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 D. Goffin 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 1-3 → 1-4 L. Pouille 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-3 → 1-3 D. Goffin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 L. Pouille 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 D. Goffin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 L. Pouille 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 3-6 D. Goffin 15-0 30-0 ace 40-0 3-4 → 3-5 L. Pouille 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 D. Goffin 15-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 L. Pouille 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 D. Goffin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 L. Pouille 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 D. Goffin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 L. Pouille 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 df 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 40-A df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 5-7 L. Pouille 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-5 → 5-6 D. Goffin 0-15 15-15 30-30 40-30 ace ace 5-4 → 5-5 L. Pouille 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 L. Pouille 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 L. Pouille 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 2-1 → 2-2 L. Pouille 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 1-1 → 2-1 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 L. Pouille 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Jo-Wilfried Tsonga – Steve Darcis



Davis BEL - FRA J. Tsonga J. Tsonga 6 6 6 S. Darcis S. Darcis 3 2 1 Vincitore FRA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 S. Darcis 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-1 → 6-1 J. Tsonga 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 4-1 → 5-1 S. Darcis 0-15 0-30 df 15-30 15-40 df 3-1 → 4-1 J. Tsonga 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 3-1 S. Darcis 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 J. Tsonga 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 0-1 → 1-1 S. Darcis 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 J. Tsonga 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 S. Darcis 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-1 → 5-2 J. Tsonga 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 4-1 → 5-1 S. Darcis 15-0 30-0 40-0 4-0 → 4-1 J. Tsonga 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 S. Darcis 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 J. Tsonga 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-0 → 2-0 S. Darcis 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Tsonga 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 S. Darcis 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 J. Tsonga 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 S. Darcis 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 J. Tsonga 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 S. Darcis 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 J. Tsonga 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 1-1 → 2-1 S. Darcis 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 J. Tsonga 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Richard Gasquet/Pierre-Hugues Herbert – Ruben Bemelmans/Joris De Loore

Jo-Wilfried Tsonga – David Goffin

Lucas Pouille – Steve Darcis