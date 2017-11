Gli italiani in campo nel circuito Junior (settimana del 20 novembre)

Buon numero di giocatori italiani al via la prossima settimana nei tornei del circuito Juniores.

Spicca, fra tutti, un torneo G3 in Israele, dedicato a Dudi Sela, al quale prenderanno parte cinque ragazzi, tre nel main draw e due nelle qualificazioni.

Trasferta in Slovenia per Mattia Bellucci e Duccio Petreni; viaggio decisamente più tortuoso per Nicholas Gianserra, Daniel Bagnolini e Marco Mania, iscritti rispettivamente alle Bahamas, in Kenya ed in Paraguay.

Chiudiamo con il G5 di Liverpool, nel quale troveremo Edoardo Bottino, Leonardo Chiari e Cristian Calvelli, con questi ultimi due impegnati già da domani nel torneo cadetto.

Per quanto concerne le ragazze, invece, quattro azzurre iscritte in Slovenia, con Giulia Carbonaro e Carola Cavelli alla caccia di un buon risultato. Così come per i maschi, anche qui avremo rappresentanza italiana in Kenya (Linda Alessi e Chiara Girelli) e Paraguay (Flaminia Maria Valci). Giulia Tatini è iscritta alle Bahamas, mentre Eleonora Alvisi e Matilde Mariani giocheranno a Liverpool.

Marshall Open in Honour of Dudi Sela (Israele – G3 – Cemento outdoor)

Q: Andrea Cugini, Matteo Arnaldi

MD: Gabriele Bosio, Filippo Speziali, Gianmarco Ferrari

Maribor Open (Slovenia – G4 – Carpet indoor)

Q: Mattia Belluci

MD: Duccio Petreni

Goombay Splash Bowl (Bahamas – G5 – Cemento outdoor)

Q: Nicholas Gianserra

Nike Junior International Liverpool (Gran Bretagna – G5 – Cemento indoor)

Q: Leonardo Chiari, Cristian Calvelli

MD: Edoardo Bottino

ITF East Africa Junior Circuit 18 & Under (Kenya – G5 – Terra outdoor)

MD: Daniel Bagnolini

APT Junior Open (Paraguay – G5 – Terra outdoor)

Q: Marco Mania

_____________________

Maribor Open (Slovenia – G4 – Carpet indoor)

Q: Sara Ziodato, Diletta Cherubini

MD: Giulia Carbonaro, Carola Cavelli

Goombay Splash Bowl (Bahamas – G5 – Cemento outdoor)

Q: Giulia Tatini

Nike Junior International Liverpool (Gran Bretagna – G5 – Cemento indoor)

Q: Eleonora Alvisi

MD: Matilde Mariani

APT Junior Open (Paraguay – G5 – Terra outdoor)

Q: Flaminia Maria Valci

ITF East Africa Junior Circuit 18 & Under (Kenya – G5 – Terra outdoor)

MD: Linda Alessi, Chiara Girelli





Lorenzo Carini