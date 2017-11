Fabio Fognini dal 20 novembre inizierà la preparazione 2018 a Miami e su Federer e Nadal dichiara: “Molti dicono devi imparare da Rafa, devi imparare da Roger, ma come fai? Di Rafa ce n’è uno, di Roger ce n’è uno. È come dire impara ad andare in moto come Valentino Rossi”

Fabio Fognini è stato ospite ieri nel programma di Diletta Leotta in uno speciale di Sky Sport “Goal Deejay One to One – Speciale Fabio Fognini”.

L’azzurro ha parlato di diversi argomenti tra cui la sua preparazione per la stagione 2018 che partirà dal prossimo 20 novembre a Miami insieme a Franco Davin.

Fabio farà tutta la preparazione negli Stati Uniti e partirà per l’Australia ai primi di gennaio e salterà quindi il primo torneo del 2018.

Fognini dovrebbe iniziare la stagione 2018 nella seconda settimana e con tutta probabilità nel torneo di Sydney.

L’aspetto psicologico: “È il mio lavoro, e quando sono in campo, voglio farlo al meglio e molte volte non capisco che in determinate situazioni devo giocare con quello che ho.

Se domani ho cinque, devo giocare con cinque e non posso pretendere sette. Questo è quello che mi è sempre costato in tutta la mia carriera, mi ha portato a un livello alto ma non tanto come magari avrei potuto fare”.

Roger Federer: “È il re del tennis. Da collega e appassionato, il giorno che smetterà sarà bello e brutto, perché è un’icona non solo del tennis ma in tutto.

Molti dicono devi imparare da Rafa, devi imparare da Roger, ma come fai? Di Rafa ce n’è uno, di Roger ce n’è uno. È come dire impara ad andare in moto come Valentino Rossi”.