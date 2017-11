Radek Stepanek annuncia il ritiro: “È finita. Non voglio mettere a rischio la mia salute. Ho amato la mia vita da tennista dal primo all’ultimo momento”

Radek Stepanek ha annunciato oggi pomeriggio la fine della sua carriera da professionista.

Il ceco ha convocato una conferenza stampa per comunicare una decisione difficile causata dal permamente infortunio alla schiena per cui si era già operato quest’anno.

“È finita. Non voglio mettere a rischio la mia salute. Ho amato la mia vita da tennista dal primo all’ultimo momento.

Ho avuto paura di questo giorno per tutta la mia vita. Ma ho fatto questa scelta col cuore.

Il tennis è la mia vita e continuerà ad esserlo. Dovrò prendermi del tempo per riposare ora. Vedremo dove le prossime settimane mi porteranno”.

Radek potrebbe intraprendere la carriera di allenatore. Il ceco ha detto che al momento non ci sta pensando. Piuttosto si concederà un periodo di riposo dopo il quale deciderà che strada prendere la sua nuova “vita”.

In carriera ha vinto cinque titoli in singolare e 18 in doppio. E’ stato n.8 del mondo come best ranking in singolare nel luglio 2006 e n.4 del mondo in doppio.

Determinante è stato in Davis Radek.

Nel 2012, infatti, nella finale di Coppa Davis contro i campioni uscenti della Spagna, dà il punto decisivo (3-2) per la conquista del trofeo da parte della Rep. Ceca, contro il più quotato Nicolás Almagro, con il punteggio di 6-4 7-6 3-6 6-3 in quasi quattro ore di gioco. Sempre in Coppa Davis, nella finale del 2013 contro la Serbia di Novak Đokovic, Stepanek dà il punto decisivo (3-2) contro Dusan Lajovic con il punteggio di 6-3 6-1 6-1.