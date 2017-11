Ecco come cambieranno le classifiche Juniores nel 2018

La stagione tennistica sta volgendo al termine ed è già tempo delle prime somme in vista del 2018.

Nell’appuntamento odierno, vi portiamo alla scoperta di come sarà il ranking maschile under18 a partire dal mese di gennaio: scompariranno dalla classifica, per limiti di età, tutti i giocatori nati nel 1999.

Per quanto riguarda la futura Top-10 mondiale, il nuovo numero uno sarà l’argentino Sebastian Baez, seguito a ruota da Marko Miladinovic e Timofey Skatov. A chiudere la lista dei primi dieci il giapponese Naoki Tajima, attuale n.28 del ranking (se consideriamo anche i nati nel ’99).

Discorso a parte, invece, per il capitolo italiani. Lasceranno il ranking, fra gli altri, anche Francesco Forti, Mattia Frinzi, Federico Iannacone e Guido Marson; il nostro nuovo numero uno sarà il classe 2002 Lorenzo Musetti che, secondo le prime stime, dovrebbe sfondare il muro della Top-50 a gennaio dopo l’uscita dei nati nel 1999.

Top-100 anche per Giulio Zeppieri, ora n.115 ma tra due mesi almeno numero 66. Si avvicinerà ai primi cento anche Emiliano Maggioli, il quale scalerà oltre 70 posizioni. Bel balzo in avanti per Gianmarco Ferrari: ora fuori dalla Top-300, sarà n.199.

TOP-10 RANKING MASCHILE (DAL 2018):

1- Sebastian Baez (ARG) (classe 2000, attualmente 9°)

2- Marko Miladinovic (SRB) (2000, 10°)

3- Timofey Skatov (RUS) (2001, 11°)

4- Uisung Park (KOR) (2000, 14°)

5- Chun Hsin Tseng (TPE) (2001, 17°)

6- Yshai Oliel (ISR) (2000, 18°)

7- Thiago Seyboth Wild (BRA) (2000, 21°)

8- Rudolf Molleker (GER) (2000, 22°)

9- Sebastian Korda (USA) (2000, 26°)

10- Naoki Tajima (JPN) (2000, 28°)

TOP-10 RANKING MASCHILE ITALIANI (ATTUALE):

48- Francesco Forti (1999)

87- Lorenzo Musetti (2002)

115- Giulio Zeppieri (2001)

153- Mattia Frinzi (1999)

169- Federico Iannacone (1999)

170- Guido Marson (1999)

179- Emiliano Maggioli (2001)

211- Jannik Sinner (2001)

220- Federico Arnaboldi (2000)

253- Michele Vianello (2001)

TOP-10 RANKING MASCHILE ITALIANI (DAL 2018):

45- Lorenzo Musetti (2002, +42)

66- Giulio Zeppieri (2001, +49)

105- Emiliano Maggioli (2001, +74)

127- Jannik Sinner (2001, +84)

134- Federico Arnaboldi (2000, +86)

159- Michele Vianello (2001, +94)

178- Gabriele Bosio (2000, +102)

182- Filippo Speziali (2000, +102)

186- Marco Furlanetto (2001, +103)

199- Gianmarco Ferrari (2001, +106)

Lorenzo Carini