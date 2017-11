ITF Junior: quarti di finale per Lorenzo Musetti. Vittoria in doppio per Paoletti e Mariani

Non molti gli italiani impegnati questa settimana nel circuito ITF Junior under 18.

Vediamo i risultati dei nostri. Il torneo più importante della settimana si è disputato in Israele, un G2 con buona partecipazione di tennisti.

Il risultato migliore per i nostri colori lo ha ottenuto Lorenzo Musetti (2002), che ha raggiunto i quarti di finale sia in singolare che in doppio. Ottavi di finale invece per Matteo Arnaldi (2001), secondo turno per Filippo Speziali (2000) e primo turno per Gianmarco Ferrari (2000) e Gabriele Bosio (2000). Non ha superato le qualificazioni Andrea Cugini (2001).

Nel tabellone femminile secondo turno per Melania Delai (2002), che è dovuta rientrare in Italia a causa di problemi fisici.

Buoni risultati provengono da Cipro (G5), dove erano impegnate alcune giovanissime italiane quasi al debutto nella categoria dell’under 18. Nel doppio hanno vinto Matilde Mariani (2002) e Matilde Paoletti (2003). Nel singolare, semifinali per Matilde Mariani (2002), quarti di finale per Eleonora Alvisi (2003), secondo turno per Matilde Paoletti (2003). Nel maschile, primo turno, dopo aver superato le qualificazioni, per Mauro Di Maio (2001).

Presenze italiane anche negli Stati Uniti, nel torneo G4, dove la più brava delle nostre è stata Aurora Zantedeschi (2000) che ha raggiunto gli ottavi di finale. Nel femminile, brava a superare le qualificazioni Rachele Rimondini (2002), poi fermata al primo turno. Nel maschile secondo turno per Giacomo Pezzoli (2000) e primo turno per Andrea Brignacca (2000).

Infine in Canada, nel locale G5, supera le qualificazioni e si ferma al primo turno del main draw Lorenzo Del Biondo (1999).

Paolo Angella