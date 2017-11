Flavia Pennetta parla di diversi argomenti e parla di Fabio Fognini, Sara Errani e Maria Sharapova: “ti trovano dopata e torni con l’invito? A me, da giocatrice, girano le palle”

Flavia Pennetta, in un’intervista rilasciata al quotidiano “La Stampa” ha parlato di alcuni argomenti interessanti.

Ecco alcuni passaggi più significativi.

Zero ripensamenti?

“Solo quando Roberta Vinci e Sara Errani non volevano giocare insieme alle Olimpiadi. Ho dato la mia disponibilità, sarebbe stato troppo brutto non portare l’Italia a Rio. Ma quando mi hanno detto che le ragazze si erano ritrovate ho festeggiato”.

La signora Federer, con quattro gemelli, non si perde una partita del marito, lei invece non segue mai Fognini.

«Sono scelte. Non credo sia giusto far viaggiare un bimbo piccolo».

Non è che ha paura di diventare la signora Fognini?

«Tutt’altro, mi piace essere la signora Fognini. A me dava fastidio vedere i divani delle player lounge pieni di mogli con i pargoli. Pativo confusione e pianti, non voglio imporre la stessa noia ad altri».

Perché ha scelto Barcellona?

«Mi trovo benissimo qui. È un buon punto di incontro per me e per Fabio: lui non può certo vivere a Brindisi, stare ad Arma di Taggia, dai suoi, sarebbe scomodo. Qui abbiamo creato la nostra casa, qui è nato nostro figlio. Volevamo un posto che appartenesse solo alla nostra famiglia».

Non c’è più un’italiana nelle prime 50 tenniste al mondo.

«Si capiva che non c’erano ricambi e magari va a cicli, però quando noi eravamo al top, ed eravamo tante, avrebbero dovuto individuare un gruppo di ragazzine e affiancarle a noi per degli stage. Un mese dietro a me, un mese dietro alla Schiavone… Forse pensavano che avremmo detto no. Ma se non chiedi non costruisci».

Pensa di allenare in futuro?

«Non lo escludo, solo che sarei troppo cattiva. Lo ero con me stessa».

Allenerebbe suo marito?

«No, mai»

Cosa gli ha detto dopo gli insulti all’arbitro, donna, svedese?

«Questa con gli italiani proprio casca male: l’abbiamo insultata io, la Schiavo e Fabio. Lui è andato fuori giri, si è caricato troppo. E non si deve fare».

Come mai non riesce a domare il suo carattere?

«In realtà è molto cambiato, per questo l’episodio mi fa soffrire. Non si è visto il lavoro su stesso. Aveva fatto passi da gigante, si stava ricreando un’immagine e mi cade così in una situazione dove il problema non è il giudice ma la tensione che sta vivendo. A volte ha ragione sul singolo punto, poi rimugina, ci mette il carico da cento e gioca con una borsa di pietre in spalla».

Ci è andato pesante, è stato accusato di sessismo.

«Hanno esagerato. Io lo massacro, non gliene faccio passare una ma spacciarlo per sessista è troppo. Lì poteva esserci sua madre, sua sorella, io o un uomo, era uguale. Ha perso la testa. E proprio non poteva scegliere momento più sbagliato. Le donne in questo periodo sono nel mirino e quindi giustamente protette».

Ecco, Djokovic sostiene che loro hanno più seguito, sponsor e meritano altri ingaggi.

«Tra i maschi si vedono servizi a 270 km orari, il gioco è più equilibrato, è vero: fanno più spettacolo. Però cosa cambia a loro se noi guadagniamo gli stessi soldi? La fatica, i viaggi, le partite sono le stesse».

Come ha reagito alla squalifica per doping di Sara Errani?

«La conosco bene è una che si devasta di lavoro, non si è dopata».

Prende per buona la sua versione?

«La versione del tortellino no, ma la contaminazione da cibo in una cucina dove circola normalmente un farmaco di quel tipo è probabile. Per questo ha avuto una squalifica breve ed è giusto così, anche se capisco che altre rosichino».

Come per Sharapova?

«Tutt’altra cosa. Un po’ più antipatica. Ho rispetto per Maria, ma il meldonio aiuta la prestazione e il fatto che non abbia avuto la squalifica massima fa pensare. È il discorso di prima: il tennis femminile ha bisogno di Sharapova».

Per questo l’hanno accolta con le wild card?

«Esagerati, ti trovano dopata e torni con l’invito? A me, da giocatrice, girano le palle».

Il tennis controlla abbastanza?

«Siamo super testati: sangue, urine, passaporto biologico. Quando ho smesso non sono uscita subito dal programma e per sei mesi sono venuti a più riprese a controllarmi anche se non giocavo una partita. Se ti beccano sei fuori, poi se sei un grosso nome trovano l’escamotage».