Campionato Serie A1 Maschile: I risultati della Quarta giornata

Termina 3-3 il match della quarta giornata della fase a gironi tra Ct Palermo e Tc Pistoia che è andato in scena domenica 5 novembre sui campi in rosso di viale del Fante.

I siciliani mantengono sempre tre preziosi punti di vantaggio sui toscani, quando mancano due giornate al termine della fase a gironi.

Un pizzico di rammarico per non aver potuto usufruire di Omar Giacalone al 100% della condizione. Infatti il tennista mazarese è stato fortemente condizionato da un problema muscolare, che tuttavia non gli ha impedito di vincere in doppio insieme all’esordiente Giovanni Latona.

Da segnalare le buone prestazioni in singolare del mancino Claudio Fortuna e del numero 1 del Ct Palermo, Salvatore Caruso, numero 171 al mondo.

Domenica 12 novembre trasferta a Roma con la Canottieri Aniene

Dopo il pareggio della seconda giornata e la sconfitta della terza, al Tennis Club Crema serviva una reazione. Non solo per avvicinare matematicamente la salvezza, primo obiettivo per l’edizione 2017 del Campionato di Serie A1, ma anche per tenere viva la possibilità di chiudere al primo posto il Girone 4 e proseguire la corsa. E la reazione è arrivata di prepotenza, con una giornata perfetta nella trasferta sui campi in cemento dell’Ata Battisti di Trento. Il duello ha confermato gli equilibri del match d’andata: a Crema era stato 6-0 e in Trentino la musica non è cambiata, con i tre punti in cassaforte già dopo i singolari. Merito del solito quartetto che si sta ben comportando fin da inizio stagione, e ancora una volta non ha deluso le attese. Il primo punto l’ha firmato Alessandro Coppini, passato per 6-1 6-0 su Davide Ferrarolli, mentre al 2-0 ci ha pensato Filippo Mora. Il bergamasco si è lasciato sfuggire il secondo set contro il giovane Mattia Bernardi, ma nel terzo ha ripreso il comando delle operazioni, chiudendo per 6-2 4-6 6-2. Praticamente la stessa cosa successa più tardi ad Andrey Golubev, dopo che garanzia-Ungur aveva siglato il 3-0 battendo Zampoli per 6-1 6-0. Opposto a Marco Brugnerotto, il kazako da anni di base in Piemonte ha controllato il match fino al 6-4 5-4 e servizio, poi si è lasciato riprendere e superare al tie-break, ma nel set decisivo ha messo prontamente le cose a posto, chiudendo per 6-4 6-7 6-0.

La festa dei cremaschi è poi proseguita nei doppi. Il capitano Armando Zanotti ha deciso di dare di nuovo fiducia alle due coppie che avevano ben figurato sette giorni prima contro il Tc Prato, mandando in campo Coppini/Golubev e Mora/Ungur, e i due successi sperati non hanno tardato ad arrivare. I primi l’hanno spuntata per 6-4 6-4 su Bernardi/Brugnerotto, mentre gli altri hanno sconfitto Sterni/Zampoli per 7-5 3-6 10/5, chiudendo definitivamente i conti. In virtù del successo del Tc Parioli contro il Tc Prato nell’anticipo giocato mercoledì, i cremaschi confermano il secondo posto. Tre i punti di distanza dai romani, avversari domenica 12 sulla terra di via del Fante, in un duello che darà chiare indicazioni sulle sorti del Girone 4. “Sono soddisfatto perché oggi la squadra ha fatto esattamente ciò che doveva – ha detto Zanotti -, conquistando la vittoria e anche tutti i sei incontri, che possono diventare importanti in caso di parità nei punti alla fine del girone. Domenica ci attende il match più importante del campionato – ha aggiunto -: cercheremo di giocarlo al massimo delle nostre possibilità per provare a fare ancora meglio dell’andata (finì 3-3, ndr). Da quel match dipenderà molto”. Fin qui la stagione è positiva, ma si può sempre fare di più.

Comincia la fase di ritorno con un successo esterno, il secondo, il Circolo Tennis Massa Lombarda nel campionato di serie A1 maschile. La formazione romagnola si è imposta per 4-2 a Roma, sui campi del Due Ponti Sporting Club, nella quarta giornata del girone 3 conservando così la propria imbattibilità e soprattutto mettendo al sicuro con due turni di anticipo il secondo posto, che significa permanenza in categoria senza dover passare dai play-out. In altre parole, primo obiettivo centrato dalla formazione romagnola, alla sua seconda avventura consecutiva in questo campionato di vertice (16 le formazioni partecipanti).

Nella Capitale nelle fila della squadra capitanata da Michele Montalbini ha fatto il suo esordio stagionale in questa competizione Thomas Fabbiano, numero 73 della classifica mondiale, che ha sconfitto in due set l’ex davisman azzurro Potito Starace, così come Stefano Napolitano nel rispetto del pronostico ha dominato Lorenzo Abbruciati. Il terzo punto nei singolari per il team targato Oremplast è arrivato da un sempre più positivo

Samuele Ramazzotti, che ha concesso appena cinque game a un avversario esperto e temibile come Giulio Di Meo, mentre il 17enne Alessio De Bernardis, schierato al posto dell’infortunato Lorenzo Rottoli (distorsione alla caviglia destra rimediata la domenica precedente nel corso dell’incontro con il Tc Italia Forte dei Marmi), poco ha potuto contro il più quotato Federico Teodori. Un doppio per parte, mentre il nubifragio si abbatteva su Roma, ha quindi fissato il risultato sul 4-2 per il Circolo Tennis Massa Lombarda

GIRONE 1

Tennis Club Sinalunga A.S.D. – A.D. Tennis Club Palermo Due 4-2

Francesco Palpacelli (P) b. Alessandro La Cognata (S) 62 26 62

Giovanni Galuppo (S) b. Massimo Ienzi (P) 62 60

Pietro Licciardi (S) b. Antonio Campo (P) 62 36 64

Christian Perinti (S) b. Alberto Cammarata (P) 61 61

Antonio Campo/Francesco Palpacelli (P) b. Giovanni Galuppo/Alessandro La Cognata (S) 67(5) 62 10-1

Pietro Licciardi/Christian Perinti (S) b. Alberto Cammarata/Massimo Ienzi (P) 60 75

G.A. Elena Bongi; arbitri: Bruno Loffredo, Alessandro Carlini, Simone Calandra

Circolo Tennis Maglie A.S.D. – Tennis Club Genova 1893 3-3

Francesco Picco (G) b. Giorgio Portaluri (M) 61 57 62

Francesco Garzelli (M) b. Matteo Siccardi (G) 61 46 63

Ruben Ramirez Hidalgo (G) b. Peter Heinrich Torebko (M) 75 64

Erik Crepaldi (M) b. Edoardo Eremin (G) 5-3 rit.

Peter Heinrich Torebko/Giorgio POrtaluri (M) b. Alessandro Motti/Jacopo Eugenio Accatino (G) 61 75

Ruben Ramirez Hidalgo/Francesco Picco (G) b. Erik Crepaldi/Francesco Garzelli (M) 62 75

G.A. Giuseppe Caricato; arbitri: Nicola Gentile; arbitri: Fabio Tannoia, Fabrizio Gentile, Riccardo Lapi

CLASSIFICA

10 (4) Circolo Tennis Maglie A.S.D.

7 (4) Tennis Club Genova 1893

3 (4) Tennis Club Sinalunga A.S.D.

3 (4) A.D. Tennis Club Palermo Due

GIRONE 2

Circolo del Tennis Palermo ASD – Tennis Club Pistoia A.S.D. 3-3

Claudio Fortina (PA) b. Lorenzo Vatteroni (PI) 62 61

Tommaso Brunetti (PI) b. Andrea Trapani (PA) 62 46 61

Salvatore Caruso (PA) b. Jahn Jeremy (PI) 64 64

Adelchi Virgili (PI) b. Omar Giacalone (PA) 67(6) 60 63

Adelchi Virgili/Andrea Vavassori (PI) b. Salvatore Caruso/Luca Margaroli (PA) 36 61 10-7

Omar Giacalone/Giovanni Latona (PA) b. Tommaso Brunetti/Lorenzo Vatteroni (PI) 61 62

G.A. Donato Troia; arbitri: Filippo Boncimino, Jonah Ukpong, Alberto Sutera

Park Tennis Club Soc. Coop. Sp. – Circolo Canottieri Aniene A.S.D. (posticipata a sabato 11 novembre)

G.A. Nicola Antonelli; arbitri: Daniel Esposito, Benedetta Demicheli, Filippo Molina

CLASSIFICA

9 (3) Park Tennis Club Soc. Coop. Sp.

6 (3) Circolo Canottieri Aniene A.S.D.

3 (4) Circolo del Tennis Palermo ASD 4

1 (4) Tennis Club Pistoia A.S.D.

GIRONE 3

Due Ponti S.S.D. ARL – Circolo Tennis Dil. Massa Lombarda 2-4

Samuele Ramazzotti (M) b. Giulio Di Meo (D) 62 63

Federico Teodori (D) b. Alessio De Bernardis (M) 62 62

Thomas Fabbiano (M) b. Potito Starace (D) 61 64

Stefano Napolitano (M) b. Lorenzo Abbruciati (D) 60 61

Potito Starace/Giulio Di Meo (D) b. Samuele Ramazzotti/Alessio De Bernardis (M) 3-1 rit.

Thomas Fabbiano/Stefano Napolitano (M) b. Lorenzo Abbruciati/Federico Teodori (D) 2-0 rit.

G.A. Luca Imparato; arbitri: Martina Santantoni, Andrea Cavallo, Lorenzo Chiurazzi

Tennis Club Schio S.C.S.D. ARL – Tennis Club Italia S.S. DIL. R.L. 0-6

Edoardo Graziani (I) b. Pietro Pettina (S) 67(2) 64 63

Marco Furlanetto (I) b. Leonardo De Rigo (S) 62 61

Paolo Lorenzi (I) b. Riccardo Ghedin (S) 63 62

Matteo Donati (I) b. Philipp Oswald (S) 75 76(4)

Marco Furlanetto/Edoardo Graziani (I) b. Gabriele Broccardo/Pietro Pettina (S) 64 62

Paolo Lorenzi/Matteo Donati (I) b. Riccardo Ghedin/Philipp Oswald (S) 76(5) 76(2)

G.A. Antonio Boccardi; arbitri: Luigi Teti, Simone Zucchetti, Michele Borchia

CLASSIFICA

10 (4) Tennis Club Italia S.S. DIL. R.L.

8 (4) Circolo Tennis Dil. Massa Lombarda

2 (4) Due Ponti S.S.D. ARL

1 (4) Tennis Club Schio S.C.S.D. ARL

GIRONE 4

A.T.A. C. Battisti Trentino ASD – A.S.D. e Ricreativa Tennis Club Crema 0-6

Alessandro Coppini (C) b. Davide Ferrarolli (B) 61 60

Filippo Mora (C) b. Mattia Bernardi (B) 62 46 62

Adrian Ungur (C) b. Nicolo Zampoli (B) 61 60

Andrey Golubev (C) b. Marco Brugnerotto (B) 64 67(5) 60

Andrey Golubev/Alessandro Coppini (C) b. Mattia Bernardi/Marco Brugnerotto (B) 64 64

Adrian Ungur/Filippo Mora (C) b. Marlon Sterni/Nicolo Zampoli (B) 75 36 10-5

G.A. Veronica Geremia; arbitri: Antonio Casa, Riccardo Simonato, Andrea Waldner

Tennis Club Parioli ASD – Tennis Club Prato A.S.D. 5-1 (giocata mercoledì 1°novembre)

Gian Marco Moroni (PA) b. Matteo Trevisan (PR) 62 62

Francesco Bessire (PA) b. Federico Iannaccone (PR) 76(3) 62

Ante Pavic (PA) b. Jan Mertl (PR) 75 64

Matteo Fago (PA) b. Jacopo Stefanini (PR) 76(5) 46 76(6)

Ante Pavic/Gian Marco Moroni (PA) b. Jacopo Stefanini/Federico Iannaccone (PR) 62 61

Matteo Trevisan/Jan Mertl (PR) b. Francesco Bessire/Andrea Bessire (PA) 61 62

G.A. Diego Testa; arbitri: Valerio Polimanti, Matteo Alen Ortoleva, Lorenzo Chiurazzi

CLASSIFICA

10 (4) Tennis Club Parioli

7 (4) A.S.D. e Ricreativa Tennis Club Crema

4 (4) Tennis Club Prato A.S.D.

1 (4) A.T.A. C. Battisti Trentino ASD