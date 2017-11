Novak Djokovic a Bercy per parlare della Coppa del Mondo del tennis con Piquè

Novak Djokovic si è recato nello scorso weekend in quel di Parigi per prendere parte al Consiglio Giocatori dell’ATP, per il quale ha svolto la mansione di presidente.

Fra le altre proposte, si è parlato anche dell’idea del calciatore Gerard Piquè, che aveva espresso il desiderio di poter vedere una sorta di “Coppa del Mondo” nel tennis. Il difensore blaugrana e Novak Djokovic, in serata, sono usciti a cena e presumibilmente hanno ulteriormente discusso in merito.

Andy Murray, vice presidente del Consiglio Giocatori, non ha potuto presiedere alla riunione per motivi famigliari (la moglie Kim sta per dare alla luce il secondo figlio).

