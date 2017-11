Grigor Dimitrov: “E’ stata la miglior stagione della mia carriera, non ho dubbi a confermarlo”

Grigor Dimitrov si appresta a migliorare il proprio best ranking. Il giocatore bulgaro, da lunedì almeno numero 6 della classifica ATP, non ha esitato ad etichettare il 2017 come la sua miglior stagione della carriera: oltre ad aver vinto a Brisbane e Sofia, Dimitrov ha conquistato il primo titolo Masters 1000 in quel di Cincinnati ed ha raggiunto le semifinali agli Australian Open, spingendosi poi anche agli ottavi di finale a Wimbledon.

“E’ stata la miglior stagione della mia carriera, non ho dubbi a confermarlo. Sono riuscito a qualificarmi per le ATP Finals e questo mi permette di giocare a Parigi-Bercy senza troppa pressione”, ha commentato il bulgaro.

Lorenzo Carini