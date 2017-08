I giocatori italiani in campo nel circuito Junior (settimana del 28 agosto)

Tantissimi italiani impegnati la prossima settimana nel tornei del circuito Juniores in giro per il mondo.

La manifestazione più importante, un G1 in Canada, vedrà la presenza di Lorenzo Musetti, ammesso direttamente nel tabellone principale.

Tre tornei di Grado 2 fra Egitto, Ungheria e Serbia con diverse presenze azzurre sia nelle qualificazioni che nel main draw.

Continua la tournèe indiana di Francesco Bonacia, impegnato in un G4 ad Hyderabad. Prima esperienza nel circuito ITF per Luciano Darderi, al via in Argentina nelle qualificazioni di un G5.

Les Internationaux de Tennis Junior Banque Nationale du Canada (Canada – G1 – Cemento outdoor)

MD: Lorenzo Musetti

Al-Solaimaneyah EGY 1 ITF Junior Tournament (Egitto – G2 – Terra outdoor)

Q: Matteo Contarino

MD: Riccardo Di Nocera, Riccardo Perin

Budapest Fund Man Junior Open (Ungheria – G2 – Terra outdoor)

Q: Gian Marco Ortenzi, Gianmarco Ferrari

MD: Federico Arnaboldi, Marco Furlanetto, Gabriele Bosio, Davide Tortora, Filippo Speziali, Filippo Moroni

Pancevo International 2017 (Serbia – G2 – Terra outdoor)

Q: Fabrizio Andaloro

MD: Emiliano Maggioli, Jannik Sinner

Hyderabad ITF Juniors (India – G4 – Cemento outdoor)

MD: Francesco Bonacia

22. Slovenian Junior Open 2017 (Slovenia – G4 – Terra outdoor)

Q: Andrea Fiorentini, Alessandro Pecci, Riccardo Padovani, Riccardo Piana, Filippo Salsini, Alberto Morolli

MD: Giuseppe La Vela, Giovanni Peruffo, Simone Cacciapuoti, Duccio Petreni, Pietro Marino, Alessandro Bordone, Andrea Del Federico, Andrea Calogero, Roberto Binaghi

Herodotou Tennis Academy ITF U18 (Cipro – G4 – Cemento outdoor)

MD: Lorenzo Lorusso

El Sauce Cup (Argentina – G5 – Terra outdoor)

Q: Luciano Darderi

SBW-NET ITF Junior Open 2017 (Svizzera – G5 – Terra outdoor)

Q: Leonardo Chiari, Cristian Calvelli, Francesco Maestrelli, Marcello Serafini

MD: Leonardo Malgaroli, Mattia Bernardi, Samuel Vincent Ruggeri

Tennis Club Bucuresti Trophy (Romania – G5 – Terra outdoor)

Q: Laurentiu Junior Boici

MD: Flavio Cobolli, Edoardo Bottino, Pietro Martinetti

Lorenzo Carini