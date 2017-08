Challenger Quito: Il Main Draw. Riccardo Bellotti prende il n.2 del seeding.

Challenger Quito | Terra | $50.000

(1) Estrella Burgos, Victor vs Statham, Jose

Santanna, Bruno vs Escobar, Gonzalo

(Alt) Rodriguez, Cristian vs (WC) Gomez, Emilio

Qualifier vs (6) Martin, Andrej

(3) Jarry, Nicolas vs Paz, Juan Pablo

Sorgi, Joao Pedro vs Ficovich, Juan Pablo

Quiroz, Roberto vs (WC) Hidalgo, Diego

Qualifier vs (7) Clezar, Guilherme

(5) Melzer, Gerald vs Qualifier

Linzer, Michael vs Velotti, Agustin

Lindell, Christian vs Hamou, Maxime

Galan, Daniel Elahi vs (4) Ofner, Sebastian

(8) Gunneswaran, Prajnesh vs Arevalo, Marcelo

Mena, Facundo vs Londero, Juan Ignacio

Qualifier vs (WC) Lama, Gonzalo

Bellotti, Riccardo vs (2/WC) Olivo, Renzo