Juan Martin Del Potro agli Us Open avrà un coach

Juan Martin del Potro avrà un coach per affrontare gli Us Open.

Il gigante di Tandil lavorerà accanto a Sebastián Prieto, ex allenatore di Monaco, Schwartzman e Acasuso.

Dal suo ritorno in campo, l’argentino non aveva lavorato con nessun allenatore, tranne che una collaborazione part time con Orsanic.

La collaborazione con Prieto dovrebbe durare solo per il torneo americano.