Nick Kyrgios e la stampa australiana

Nonostante abbia vissuto una delle settimane più positive della sua carriera al Masters1000 di Cincinnati, Nick Kyrgios ha ricevuto tutt’altro che elogi dalla stampa australiana.

I giornalisti aussie, con cui il ventiduenne tennista non è notoriamente in buoni rapporti, hanno definito la sconfitta in finale riportata dal loro connazionale come “un flop”. Kyrgios ha preferito prenderla a ridere, commentando: “Ahah, la solita stampa australiana”, scegliendo di non soffermarsi troppo sulla questione.

Edoardo Gamacchio