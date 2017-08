Masters 1000 e WTA Cincinnati: Camila Giorgi agli ottavi di finale. Eliminata Roberta Vinci. Out Thomas Fabbiano

Camila Giorgi conquista gli ottavi di finale.

La 25enne di Macerata, numero 82 del ranking mondiale, passata attraverso le qualificazioni ha sconfitto l’australiana Daria Gavrilova, numero 26 Wta con il risultato di 76 (1) 57 63 dopo 2 ore e 34 minuti di partita.

Agli ottavi di finale Camila Giorgi sfiderà Karolina Pliskova o Vikhlyantseva [LL].

Da segnalare che nel terzo e decisivo set la Giorgi dopo aver perso un break di vantaggio nel secondo gioco, piazzava un altro break nel quinto game.

Sul 4 a 2 l’azzurra mancava tre palle del doppio break, ma il doppio break arrivava nel nono game (ai vantaggi dal 40-30), chiudendo la partita per 6 a 3.

Roberta Vinci esce di scena al secondo turno nel torneo WTA Premier di Cincinnati.

L’azzurra si è arresa alla lettone Anastasija Sevastova, numero 16 Wta e 15esima testa di serie con il risultato di 62 75.

Da segnalare che Roberta nel secondo parziale sotto per 2 a 5, ha recuperato fino al 5 pari annullando anche una palla match.

Sul 5 a 6 però l’azzurra, dal 40-15 e dopo aver annullato un altro match point, cedeva il servizio e anche la partita per 7 a 5.

Niente da fare per Thomas Fabbiano sconfitto al secondo turno del torneo Masters 1000 di Cincinnati

ipescato come lucky loser e posizionato in tabellone proprio al posto di Roger Federer, il 28enne di San Giorgio Ionico è stato eliminato dal russo Karen Khachanov, numero 32 Atp, con un doppio 62.

2° Turno – Combined Cincinnati

Court 4 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1.Inc [15] Anastasija Sevastova vs Roberta Vinci



WTA Cincinnati Anastasija Sevastova [15] Anastasija Sevastova [15] 6 7 Roberta Vinci Roberta Vinci 2 5 Vincitore: A. SEVASTOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 R. Vinci 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 6-5 → 7-5 A. Sevastova 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 5-5 → 6-5 R. Vinci 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 A. Sevastova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 5-3 → 5-4 R. Vinci 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 A. Sevastova 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 4-2 → 5-2 R. Vinci 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 4-2 A. Sevastova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 3-1 → 3-2 R. Vinci 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 A. Sevastova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 R. Vinci 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 A. Sevastova 15-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 R. Vinci 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-2 → 6-2 A. Sevastova 0-15 30-15 ace 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-1 → 5-2 R. Vinci 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-1 → 5-1 A. Sevastova 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 R. Vinci 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 A. Sevastova 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 1-1 → 2-1 R. Vinci 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Sevastova 15-0 30-0 30-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

8 Aces 36 Double Faults 260% 1st Serve % 63%36/49 (73%) 1st Serve Points Won 28/48 (58%)11/32 (34%) 2nd Serve Points Won 10/28 (36%)6/9 (67%) Break Points Saved 6/12 (50%)10 Service Games Played 1020/48 (42%) 1st Return Points Won 13/49 (27%)18/28 (64%) 2nd Return Points Won 21/32 (66%)6/12 (50%) Break Points Won 3/9 (33%)10 Return Games Played 1047/81 (58%) Total Service Points Won 38/76 (50%)38/76 (50%) Total Return Points Won 34/81 (42%)85/157 (54%) Total Points Won 72/157 (46%)

Sevastova vs Vinci (0-0)

Apr 13, 1990 Birthday: Feb 18, 1983

27 years Age: 34 years

Latvia Latvia Country: Italy Italy

16 Current rank: 42

16 (Aug 14, 2017) Highest rank: 7 (Jun 27, 2016)

503 Total matches: 870

$1 596 915 Prize money: $11 374 729

2 270 Points: 1 325

Right-handed Plays: Right-handed

2.Inc Karen Khachanov vs [LL] Thomas Fabbiano



ATP Cincinnati Karen Khachanov Karen Khachanov 6 6 Thomas Fabbiano Thomas Fabbiano 2 2 Vincitore: K. KHACHANOV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 6-2 T. Fabbiano 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 5-1 → 5-2 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-1 → 5-1 T. Fabbiano 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-1 → 3-1 T. Fabbiano 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 K. Khachanov 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 T. Fabbiano 15-0 15-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 T. Fabbiano 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 3-2 → 4-2 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 3-2 K. Khachanov 30-0 40-0 40-15 df 2-1 → 3-1 T. Fabbiano 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-0 → 2-1 K. Khachanov 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 T. Fabbiano 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Khachanov vs Fabbiano (2-0)

May 21, 1996 Birthday: May 26, 1989

21 years Age: 28 years

Russia Russia Country: Italy Italy

32 Current rank: 85

30 (Aug 07, 2017) Highest rank: 85 (Aug 14, 2017)

297 Total matches: 743

$590 060 Prize money: $619 381

1 320 Points: 626

Right-handed Plays: Right-handed

Court 11 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1.Inc [Q] Camila Giorgi vs Daria Gavrilova



WTA Cincinnati Camila Giorgi Camila Giorgi 7 5 6 Daria Gavrilova Daria Gavrilova 6 7 3 Vincitore: C. GIORGI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 D. Gavrilova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-3 → 6-3 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 D. Gavrilova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 4-2 → 4-3 C. Giorgi 15-0 30-0 3-2 → 4-2 D. Gavrilova 0-15 15-15 30-15 30-40 2-2 → 3-2 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 D. Gavrilova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 C. Giorgi 0-15 0-30 0-40 df 1-0 → 1-1 D. Gavrilova 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 C. Giorgi 0-15 15-15 15-30 30-30 5-6 → 5-7 D. Gavrilova 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 D. Gavrilova 0-15 0-30 3-5 → 4-5 C. Giorgi 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 D. Gavrilova 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 C. Giorgi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 D. Gavrilova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-3 → 2-3 C. Giorgi 0-15 0-30 15-30 15-40 df 1-2 → 1-3 D. Gavrilova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 C. Giorgi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 D. Gavrilova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 5-1* 6*-1 6-6 → 7-6 D. Gavrilova 15-0 15-15 15-30 df 40-30 6-5 → 6-6 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 D. Gavrilova 15-0 15-15 15-30 15-40 4-5 → 5-5 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 D. Gavrilova 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 C. Giorgi 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 D. Gavrilova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 C. Giorgi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 D. Gavrilova 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-2 → 1-3 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 1-2 D. Gavrilova 0-15 0-30 15-30 40-30 0-1 → 0-2 C. Giorgi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-0 → 0-1

2 Aces 34 Double Faults 358% 1st Serve % 59%28/48 (58%) 1st Serve Points Won 40/72 (56%)23/35 (66%) 2nd Serve Points Won 23/50 (46%)0/6 (0%) Break Points Saved 9/16 (56%)16 Service Games Played 1732/72 (44%) 1st Return Points Won 20/48 (42%)27/50 (54%) 2nd Return Points Won 12/35 (34%)7/16 (44%) Break Points Won 6/6 (100%)17 Return Games Played 1651/83 (61%) Total Service Points Won 63/122 (52%)59/122 (48%) Total Return Points Won 32/83 (39%)110/205 (54%) Total Points Won 95/205 (46%)

Gavrilova – Giorgi (1-0)

Mar 05, 1994 Birthday: Dec 30, 1991

23 years Age: 25 years

Australia Australia Country: Italy Italy

26 Current rank: 82

21 (Jul 03, 2017) Highest rank: 30 (Aug 03, 2015)

409 Total matches: 444

$1 685 358 Prize money: $2 050 638

1 740 Points: 719

Right-handed Plays: Right-handed