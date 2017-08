Operato al ginocchio Stan Wawrinka

Stan Wawrinka ha condiviso tramite le reti social una foto dopo l’operazione al ginocchio avvenuta proprio in queste ore.

Lo svizzero dice che è andato tutto bene ed è già iniziato il piano di preparazione per ritornare in campo nel 2018.

Lo svizzero ha anche ringraziato tutti per il sostegno ricevuto in questi giorni.

the medical team and to my fans for your support in these tough times !!

☹️‍♂️‍♂️⏳❓‍♂️☀️ pic.twitter.com/SFrGZ34vzB — Stanislas Wawrinka (@stanwawrinka) 15 agosto 2017