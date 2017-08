Challenger Cordenons: I risultati con il Live dettagliato della prima giornata. Lorenzo Sonego al secondo turno. Adelchi Virgili e Gianluca Di Nicola nel main draw (Video)

Lorenzo Sonego ha superato il primo turno nel torneo challenger di Cordenons.

Il 22enne torinese, numero 427 Atp, in gara con una wild card, ha eliminato per 62 36 63 l’ungherese Attila Balasz, numero 168 Atp e quinta testa di serie: prossimo avversario per lui il vincente del match tra Matteo Viola (n. 284 Atp) e lo spagnolo Enrique Lopez-Perez (n. 326 Atp).

Md

(1) Djere, Laslo vs (Q) Cuevas, Martin

Kolar, Zdenek vs Gaio, Federico

Viola, Matteo vs Lopez-Perez, Enrique

(WC) Sonego, Lorenzo vs (5) Balazs, Attila

(4) Carballes Baena, Roberto vs (Alt) Ymer, Mikael

Majchrzak, Kamil vs Cachin, Pedro

Gakhov, Ivan vs Oliveira, Goncalo

Jaloviec, Marek vs (7) Munar, Jaume

(8) Arnaboldi, Andrea vs (Q) Lindell, Christian

(Q) Virgili, Adelchi vs Martinez, Pedro

Ymer, Elias vs (Q) Di Nicola, Gianluca

(WC) Mager, Gianluca vs (3) Pavlasek, Adam

(6) Giustino, Lorenzo vs Quinzi, Gianluigi

(PR) Munoz de la Nava, Daniel vs Donati, Matteo

(WC) Dima, Dragos vs (WC) Pellegrino, Andrea

Petrovic, Danilo vs (2) Garcia-Lopez, Guillermo

Challenger Cordenons | Terra | e64.000 – TD Quali – 1° Turno Md

CAMPO CENTRALE DOLOMIA – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Gianluca Di Nicola vs [5] Maximilian Neuchrist



CH Cordenons Gianluca Di Nicola Gianluca Di Nicola 6 6 Maximilian Neuchrist [5] Maximilian Neuchrist [5] 2 2 Vincitore: G. DI NICOLA

2. [4] David Pichler vs [7] Adelchi Virgili



CH Cordenons David Pichler [4] David Pichler [4] 5 7 2 Adelchi Virgili [7] Adelchi Virgili [7] 7 5 6 Vincitore: A. VIRGILI

3. Kamil Majchrzak vs Pedro Cachin (non prima ore: 16:00) 1T



CH Cordenons Kamil Majchrzak Kamil Majchrzak 6 6 Pedro Cachin Pedro Cachin 3 4 Vincitore: K. MAJCHRZAK

4. [WC] Lorenzo Sonego vs [5] Attila Balazs 1T



CH Cordenons Lorenzo Sonego Lorenzo Sonego 6 3 6 Attila Balazs [5] Attila Balazs [5] 2 6 3 Vincitore: L. Sonego

5. [4] Roberto Carballes Baena vs [Alt] Mikael Ymer (non prima ore: 20:00) 1T



CH Cordenons Roberto Carballes Baena [4] • Roberto Carballes Baena [4] 30 6 2 Mikael Ymer Mikael Ymer 40 4 0

CAMPO 11 SERENA WINES – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [2] Christian Lindell vs Igor Zelenay



CH Cordenons Christian Lindell [2] Christian Lindell [2] 6 6 Igor Zelenay Igor Zelenay 3 3 Vincitore: C. LINDELL

2. Romain Arneodo vs Martin Cuevas (non prima ore: 13:30)



CH Cordenons Romain Arneodo Romain Arneodo 6 6 4 Martin Cuevas Martin Cuevas 4 7 6 Vincitore: M. CUEVAS

3. Maximilian Neuchrist / Tristan-Samuel Weissborn vs [WC] Marcel-Ioan Miron / Luca Serena (non prima ore: 18:00)



CH Cordenons Maximilian Neuchrist / Tristan-Samuel Weissborn Maximilian Neuchrist / Tristan-Samuel Weissborn 6 6 Marcel-Ioan Miron / Luca Serena Marcel-Ioan Miron / Luca Serena 4 4 Vincitori: NEUCHRIST / WEISSBORN

CAMPO 12 SOKEM – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 6:00 pm)

1. [3] Romain Arneodo / Hugo Nys vs Patrick Grigoriu / David Pichler