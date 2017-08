Denis Shapovalov: a Montreal è nata una stella?

Non facciamo in tempo a celebrare la nascita di un nuovo campione che in maniera dirompente si affaccia nel circuito ATP dei grandi (Kyrgios e Alexander Zverev sono solo la punta recente di un iceberg antico) che subito dobbiamo dirigere la nostra attenzione su un altro giovanissimo tennista che sembra avere le porte di un futuro brillante decisamente spalancate di fronte a sé: non possiamo che riferirci che a Denis Shapovalov, tennista teenager canadese che nel Masters1000 di casa ha dato vita a una delle più grandi sorprese di questo 2017 tennistico, battendo un Rafa Nadal lanciato nella lotta al numero 1 del ranking contro Roger Federer.

Abbandonate le inquietudini adolescenziali, Shapovalov ha messo in mostra grandi colpi, varietà di soluzioni, personalità da protagonista consumato e soprattutto, non ha sofferto alcun timore reverenziale: sbarcato con questa vittoria in top100 nel ranking live, il giovanissimo canadese ha vinto grazie a una spavalderia abbinata a un tennis spettacolare, portando a casa una partita che spesso i campioni che affrontano le nuove leve vincono prima di tutto sul piano psicologico. Il proprio Shapovalov, abile a non demordere nei momenti in cui ha dovuto fronteggiare numerose e insidiose palle break, recuperare da 0-3 nel tie break decisivo e non tremare nel momento in cui si doveva chiudere.

Shapovalov come il connazionale Felix Auger – Aliassime ha le stimmate del predestinato, e non sembra intenzionato a perdersi per strada (come a tanti altri predestinati è successo…) né tantomeno a lasciarsi tentare da distrazioni varie.

Il cemento (outdoor o indoor fa poca differenza) è sicuramente la sua superficie preferita, come dimostrano le due vittorie in challenger prestigiosi come Drummondville a marzo e Gatineau a luglio, due challenger in cui il fattore casalingo avrà sicuramente influito esattamente come sta adesso succedendo a Montreal.

Campione junior a Wimbledon nel 2016 e in doppio (proprio con Aliassime) a New York nel 2015, Shapovalov irrompe adesso nel mondo dei grandi con uno di quegli exploit destinati solo ai campioni, a coloro che giovanissimi e senza perdere troppo tempo sanno combattere e spesso vincere anche con i più forti, quei giocatori iconici che la corona proprio non la vogliono lasciare all’arrembante pretendente al trono. La sensazione è però che Denis possa arrivare presto in cima e che quella corona possa farla sua.

Alessandro Orecchio