Challenger Aptos e Floridablanca: I Main Draw. Nessun italiano al via

Challenger Aptos | Cemento | $100.000

(1) Jaziri, Malek vs Qualifier

(WC) Fritz, Taylor vs Kravchuk, Konstantin

(WC) McDonald, Mackenzie vs Millman, John

Qualifier vs (6) Sandgren, Tennys

(4) Bemelmans, Ruben vs Qualifier

(Alt) De Loore, Joris vs (WC) Lamble, John

Rubin, Noah vs (SE) Sarmiento, Raymond

Halys, Quentin vs (7) Ruud, Casper

(5) Kukushkin, Mikhail vs Gabashvili, Teymuraz

Sakharov, Gleb vs (WC) Novikov, Dennis

Bublik, Alexander vs Krueger, Mitchell

Ramanathan, Ramkumar vs (3) Laaksonen, Henri

(8) Fratangelo, Bjorn vs Groth, Sam

Jung, Jason vs (SE) Norrie, Cameron

Qualifier vs King, Darian

Santillan, Akira vs (2) Thompson, Jordan

Challenger Floridablanca| Terra | $50.000

(1) Pella, Guido vs Romboli, Fernando

Mena, Facundo vs Varillas, Juan Pablo

King, Evan vs Song, Evan

Bangoura, Sekou vs (7) Hernandez-Fernandez, Jose

(4) Souza, Joao vs Gomez, Emilio

Nakagawa, Naoki vs Qualifier

Uchida, Kaichi vs Qualifier

(WC) Force, Charles vs (5) Elias, Gastao

(8) Linzer, Michael vs Qualifier

Gonzalez, Alejandro vs Falla, Alejandro

Santos, Nicolas vs Galan, Daniel Elahi

Arguello, Facundo vs (3) Jarry, Nicolas

(6) Clezar, Guilherme vs Lock, Benjamin

(WC) Ramirez Luna, Felipe vs Sorgi, Joao Pedro

(WC) Salamanca, Carlos vs (WC) Uribe, Pedro

Qualifier vs (2) Estrella Burgos, Victor