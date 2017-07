ATP Washington: Quali. La prima volta di Alessandro Bega in un main draw ATP

Alessandro Bega si qualifica per il tabellone principale del torneo ATP 500 di Washington.

Il 26enne di Cernusco sul Naviglio, numero 352 Atp ed ottava testa di serie delle quali, ha battuto al turno finale il brasiliano Joao Pedro Sorgi, numero 289 Atp e sesta testa di serie delle quali in due set.

Per Alessandro si tratta della prima qualificazione in un torneo del circuito maggiore.

Tabellone Principale

(1) Thiem, Dominic vs Bye

Pospisil, Vasek vs Laaksonen, Henri

Jaziri, Malek vs Qualifier

Bye vs (15) Anderson, Kevin

(12) Zverev, Mischa vs Bye

Qualifier vs Pella, Guido

Kozlov, Stefan vs Qualifier

Bye vs (6) Monfils, Gael

(3/WC) Raonic, Milos vs Bye

Mahut, Nicolas vs Fabbiano, Thomas

Qualifier vs Baghdatis, Marcos

Bye vs (16) Harrison, Ryan

(9) Isner, John vs Bye

Sela, Dudi vs Donaldson, Jared

Qualifier vs Copil, Marius

Bye vs (8) Sock, Jack

(5) Zverev, Alexander vs Bye

Thompson, Jordan vs Bemelmans, Ruben

Soeda, Go vs Sandgren, Tennys

Bye vs (10) Kyrgios, Nick

(14) Johnson, Steve vs Bye

Medvedev, Daniil vs Opelka, Reilly

Chung, Hyeon vs Edmund, Kyle

Bye vs (4/WC) Dimitrov, Grigor

(7) Pouille, Lucas vs Bye

(WC) Paul, Tommy vs Ruud, Casper

(PR) Tursunov, Dmitry vs Krueger, Mitchell

Bye vs (11) Muller, Gilles

(13) del Potro, Juan Martin vs Bye

Qualifier vs Lacko, Lukas

(WC) Smyczek, Tim vs Young, Donald

Bye vs (2/WC) Nishikori, Kei

ATP Washington 500 | Cemento | $1.750.080

TDQ Sorgi – Bega (0-0) 3 incontro dalle ore 16:00



ATP Washington Joao Pedro Sorgi [6] Joao Pedro Sorgi [6] 4 4 Alessandro Bega [8] Alessandro Bega [8] 6 6 Vincitore: A. BEGA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Bega 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 J. Pedro Sorgi 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 4-4 → 4-5 A. Bega 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-4 → 4-4 J. Pedro Sorgi 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 A. Bega 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 2-3 → 2-4 J. Pedro Sorgi 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 2-2 → 2-3 A. Bega 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 2-1 → 2-2 J. Pedro Sorgi 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Bega 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Pedro Sorgi 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Bega 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 J. Pedro Sorgi 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-5 → 4-5 A. Bega 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-4 → 3-5 J. Pedro Sorgi 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 3-4 A. Bega 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 J. Pedro Sorgi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 3-2 A. Bega 15-0 15-15 15-30 15-40 df 2-1 → 3-1 J. Pedro Sorgi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 A. Bega 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Pedro Sorgi 15-0 ace 30-0 ace 30-15 0-0 → 1-0

6 Aces 32 Double Faults 465% 1st Serve % 60%27/37 (73%) 1st Serve Points Won 30/39 (77%)6/20 (30%) 2nd Serve Points Won 10/26 (38%)2/6 (33%) Break Points Saved 1/3 (33%)10 Service Games Played 109/39 (23%) 1st Return Points Won 10/37 (27%)16/26 (62%) 2nd Return Points Won 14/20 (70%)2/3 (67%) Break Points Won 4/6 (67%)10 Return Games Played 1033/57 (58%) Total Service Points Won 40/65 (62%)25/65 (38%) Total Return Points Won 24/57 (42%)58/122 (48%) Total Points Won 64/122 (52%)

Sorgi – Bega

Oct 18, 1993 Birthday: Jan 11, 1991

23 years Age: 26 years

Brazil Brazil Country: Italy Italy

289 Current rank: 352

271 (May 08, 2017) Highest rank: 259 (Jul 25, 2016)

407 Total matches: 532

$67 358 Prize money: $93 106

174 Points: 128

Right-handed Plays: Right-handed