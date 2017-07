Fabio Fognini supera Gombos in rimonta e accede ai quarti di finale dell’Atp 250 di Gstaad

Successo in rimonta per Fabio Fognini al secondo turno del torneo Atp 250 di Gstaad (terra, € 482.060).

Il tennista ligure ha sconfitto lo slovacco Norbert Gombos, 26 anni, Nr. 87 Atp, con il punteggio di 1-6 6-4 6-3 in un’ora e 42 minuti di gioco.

Al prossimo turno trova il lettone Gulbis, giustiziere odierno di Lorenzi, giocatore con il quale si preannuncia un match spettacolare ed equilibrato.

Vittoria tanto sofferta quanto importante per il tennista italiano. Fabio ha sofferto molto il gioco potente e aggressivo dell’avversario, riuscendo a venire a capo dell’incontro solo grazie all’esperienza e alla maggior qualità. C’è da alzare il livello se si vuole andare avanti nel torneo ma la voglia di lottare ci lascia ottimisti, forza Fabio!

Di seguito il dettaglio dell’incontro.

Primo set: inizio traumatico per l’azzurro; lo slovacco parte forte e crea subito un solco incolmabile.

Un doppio break di vantaggio porta Gombos avanti 4-0 dopo una manciata di minuti, con Fabio impreciso e fuori dal gioco.

Che non sia un bel momento lo si vede anche dalle palle break cestinate nel quinto game, con Fognini che non riesce a riaprire il discorso da 15-40.

Ormai si attende solo la fine del set e il tennista ligure riesce solo a rimandarne la conclusione.

Fabio annulla due set point sul suo servizio nel sesto gioco ma capitola nel game successivo.

Turno di battuta tenuto a 30 per lo slovacco e 6-1 Gombos in 23 minuti di gioco.

Secondo set: incontro finalmente equilibrato, con forti emozioni a metà set.

Dapprima Fabio riesce a sfondare e a brekkare l’avversario: il break arriva ai vantaggi nel quarto game e sembra sbloccare l’italiano.

Non è così: nel game successivo Fognini si trova subito sotto 0-40, annulla due palle break ma capitola sulla terza. E’ controbreak immediato per Gombos.

I due giochi successivi sono molto lottati e rischiano di far pendere l’ago della bilancia da una parte o dall’altra; sono bravi i due tennisti a salvarsi in questa circostanza.

Dapprima lo slovacco annulla un’insidiosa palla break, subito dopo il tennista ligure annulla tre break point e conquista un gioco fondamentale.

Con l’avvicinarsi della conclusione del set, l’azzurro sale di livello e piazza una pesante zampata.

Nel decimo game, con lo slovacco al servizio per rimanere nel set, Fabio gioca un paio di vincenti e sfrutta un diritto fuori giri di Gombos.

E’ 6-4 per Fognini in 39 minuti di gioco.

Terzo set: Gombos passa subito, brekkando al primo gioco e sembra indirizzare il parziale verso binari a lui favorevoli.

La reazione di Fognini c’è ed è immediata. L’azzurro controbrekka subito e, sull’onda dell’entusiasmo, passa a condurre grazie a un altro break nel quarto game.

E’ 3-1 per Fabio dopo 15 minuti di gioco.

I due giochi successivi sono un’altalena di emozioni. Dapprima il tennista italiano vince un game durissimo, annullando ben tre palle break all’avversario, successivamente Gombos risale da 0-40, conservando un lumicino di speranza di successo.

Sono gli ultimi sussulti: da qui sino alla fine del match non succede più nulla di rilevante, con Fabio che, aggrappandosi al servizio, chiude al primo match point a disposizione nel nono game.

E’ 6-3 per Fognini in 40 minuti di gioco.

La partita punto per punto



ATP Gstaad Norbert Gombos Norbert Gombos 6 4 3 Fabio Fognini [4] Fabio Fognini [4] 1 6 6 Vincitore: F. FOGNINI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 N. Gombos 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 F. Fognini 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 N. Gombos 0-15 0-30 df 0-40 df 15-40 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 F. Fognini 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 N. Gombos 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 1-2 → 1-3 F. Fognini 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 40-30 1-1 → 1-2 N. Gombos 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 F. Fognini 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 N. Gombos 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 4-5 → 4-6 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 N. Gombos 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 N. Gombos 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 F. Fognini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-3 → 2-3 N. Gombos 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-1 → 1-2 N. Gombos 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-1 → 1-1 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 N. Gombos 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-1 → 6-1 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 A-40 5-0 → 5-1 N. Gombos 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-0 → 5-0 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 40-A 3-0 → 4-0 N. Gombos 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-0 → 3-0 F. Fognini 0-15 df 0-30 0-40 15-40 df 1-0 → 2-0 N. Gombos 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

N. Gombos – F. Fognini

01:39:49

3 Aces 3

10 Double Faults 9

57% 1st Serve % 52%

33/46 (72%) 1st Serve Points Won 32/50 (64%)

15/35 (43%) 2nd Serve Points Won 21/46 (46%)

8/12 (67%) Break Points Saved 11/15 (73%)

13 Service Games Played 13

18/50 (36%) 1st Return Points Won 13/46 (28%)

25/46 (54%) 2nd Return Points Won 20/35 (57%)

4/15 (27%) Break Points Won 4/12 (33%)

13 Return Games Played 13

48/81 (59%) Total Service Points Won 53/96 (55%)

43/96 (45%) Total Return Points Won 33/81 (41%)

91/177 (51%) Total Points Won 86/177 (49%)

87 Ranking 31

26 Age 30

Galanta, Slovakia Birthplace Sanremo, Italy

Bratislava, Slovakia Residence Arma di Taggia, Italy

6’5″ (195 cm) Height 5’10” (177 cm)

187 lbs (85 kg) Weight 163 lbs (74 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2009 Turned Pro 2004

2/4 Year to Date Win/Loss 20/15

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 4

$485,957 Career Prize Money $8,800,322

Davide Sala