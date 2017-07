Squalificato per doping il 34 enne Alexandre Nicolau

Alexandre Nicolau, tennista francese di trentaquattro anni, ha ricevuto dalla Agenzia Francese Antidoping una sospensione di un anno per consumo di cannabis. La ITF ha espresso ieri il proprio supporto alla sentenza, considerando che i criteri alla base della stessa fossero in conformità con le norme emanate dalla WADA.

Nicolau non si era mai distinto nel circuito professionistico e l’unico incontro da lui disputato risale all’edizione 2010 del Futures di Poitiers.

Nonostante ciò, la ITF e tutte le autorità competenti hanno ovviamente potuto applicare la giustizia e recapitare così la sanzione. La stessa ITF ha manifestato il proprio appoggio nella giornata di ieri, per mezzo di un comunicato in cui si certificava il rispetto delle regole WADA da parte della Agenzia Francese.

“Il Programma Anti-Doping del Tennis si applica a tutti i partecipanti a tornei del Grande Slam e ad eventi coordinati da ITF, ATP e WTA. I giocatori sono sottoposti ad esami per la ricerca di sostanze proibite dalla WADA (…), e sanzioni sono applicate secondo i requisiti del Codice Anti-Doping”, si legge nel comunicato, dove si apprende inoltre che Nicolau non abbia appunto superato un test per via dell’assunzione di Cannabinoidi. Attualmente, il giocatore è senza ranking ATP.

Nicolau è stato finalista, nei tornei coordinati dall’ITF, in quel di Chagny (2016, 2015) e Chalon (2015).

